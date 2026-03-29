Культура и шоу-бизнес

Скончался актер Джеймс Толкана, известный по роли директора в фильме "Назад в будущее"

Джеймс Толкана, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2026 11:07
Умер Джеймс Толкана, известный по ролям авторитарных персонажей в фильмах "Назад в будущее" и "Топ Ган". Ему было 94 года, сообщает Zakon.kz.

Толкана скончался в четверг, 26 марта 2026 года, в Лейк-Плэсиде, штат Нью-Йорк, где он проживал, пишет The Guardian. В кратком некрологе, опубликованном на сайте фильма "Назад в будущее", говорится, что Толкана умер "мирно", но причина смерти не указана.

В фильме "Назад в будущее" Толкана сыграл директора Джеральда Стрикленда в галстуке-бабочке, который высматривал проблемных учеников в коридорах вымышленной средней школы Хилл-Вэлли, в частности, Марти Макфлая, которого сыграл Майкл Дж. Фокс.

Толкан также снялся в фильме "Топ Ган" в роли командира Тома "Стингера" Джардиана. Ближе к концу фильма, когда Джардиан спрашивает персонажа Тома Круза, капитана Пита "Маверика" Митчелла, о его выборе будущей службы, Митчелл отвечает, что хочет стать инструктором в "Топ Ган".

У Толкана осталась жена, Пармели Уэллс, с которой он прожил 54 года.

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
