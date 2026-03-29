Скончался актер Джеймс Толкана, известный по роли директора в фильме "Назад в будущее"
Толкана скончался в четверг, 26 марта 2026 года, в Лейк-Плэсиде, штат Нью-Йорк, где он проживал, пишет The Guardian. В кратком некрологе, опубликованном на сайте фильма "Назад в будущее", говорится, что Толкана умер "мирно", но причина смерти не указана.
В фильме "Назад в будущее" Толкана сыграл директора Джеральда Стрикленда в галстуке-бабочке, который высматривал проблемных учеников в коридорах вымышленной средней школы Хилл-Вэлли, в частности, Марти Макфлая, которого сыграл Майкл Дж. Фокс.
Толкан также снялся в фильме "Топ Ган" в роли командира Тома "Стингера" Джардиана. Ближе к концу фильма, когда Джардиан спрашивает персонажа Тома Круза, капитана Пита "Маверика" Митчелла, о его выборе будущей службы, Митчелл отвечает, что хочет стать инструктором в "Топ Ган".
У Толкана осталась жена, Пармели Уэллс, с которой он прожил 54 года.