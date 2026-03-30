Культура и шоу-бизнес

От дракона к экшну: звезда "Игры престолов" травмировалась, готовясь к роли Лары Крофт

Софи Тернер получила травму, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 02:04 Фото: Instagram/sophiet
Производство нового сериала "Лара Крофт. Расхитительница гробниц" приостановлено после того, как Софи Тернер получила травму, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Independent, травмы актрисы из "Игры престолов" описаны как "незначительные", и представитель Amazon MGM Studios заявил, что команда "с нетерпением ждем возможности возобновить съемки как можно скорее".

Отмечается, что Тернер играет бесстрашного археолога Лару Крофт в предстоящем сериале с живыми актерами от Фиби Уоллер-Бридж, но еще в прошлом году во время подготовки к роли у нее обнаружилась проблема со спиной.

Тернер также рассказала в шоу The Julia Cunningham Show, что раньше никогда не занималась спортом, что усложняло тренировочный процесс.

"Я поняла, что гораздо легче нарастить мышцы, если раньше в жизни занимался физическими упражнениями, а я никогда этого не делала. Поэтому мне потребовались месяцы и месяцы, чтобы привести себя в хорошую форму". Софи Тернер

Издание уточняет, что на сегодня наиболее известной ролью Тернер остается образ старшей дочери Старков, Сансой, в сериале HBO "Игра престолов", экранизации эпических романов Джорджа Р. Р. Мартина.

Ранее бренд Mercedes-Benz показал новый автомобиль одной из главных героинь фильма "Дьявол носит Prada 2" Миранды Пристли.

