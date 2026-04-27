"Как Пугачёва никто не споет" и "До Димаша очень далеко": видео Крутого с Ларой Фабиан вызвало споры

Известный российский композитор Игорь Крутой опубликовал в своем Instagram видео с легендарной певицей Ларой Фабиан и заинтриговал поклонников. Публикация вызвала споры, сообщает Zakon.kz.

Под соответствующим роликом, опубликованным 27 апреля 2026 года, 71-летний маэстро написал:

"Какой же это кайф в домашней обстановке музицировать с совершенно уникальной и гениальной Ларой Фабиан… А еще обсуждать запись новой музыки и, возможно, большой сюрприз для вас, дорогие подписчики и любители моей музыки… Я начинаю сам себе завидовать!"

На видео, которым поделился Игорь Яковлевич, 56-летняя Лара Фабиан исполняет легендарную песню Аллы Пугачёвой "Любовь, похожая на сон".

Подробности Крутой пообещал сообщить дополнительно.

Среди сотен комментаторов нашлись те, кому исполнение Ларой Фабиан песни "Любовь, похожая на сон" не понравилось. Они отметили, что легендарную композицию лучше исполнял всемирно известный казахстанец Димаш Кудайберген. Другие подчеркнули, что никто и никогда не сможет спеть как Примадонна:

"Все прекрасно! Но как Пугачёва никто никогда не споет!"

"Для полного счастья не хватает только еще одного человека".

"Испортили песню. Кроме Пугачёвой, никому не исполнить лучше".

"Ну, конечно, Лара Фабиан хорошо поет, но до Димаша очень далеко, конечно".

Но большинство подписчиков маэстро с восторгом восприняли очередную хорошую новость от своего кумира. Они подчеркнули, что с нетерпением ждут обещанного сюрприза:

"Счастье".

"Завидуем".

"Легендарно!"

"Так звучит любовь".

"Как же красиво все".

"Супер красиво поет".

"Гениальный тандем".

"Фантастический союз!"

"Это просто бесподобно!"

"Как же красиво и талантливо, браво!"

"Какая же она хорошенькая, миленькая".

"Господи Боже! Это где? Когда нам ждать Лару?"

"У вас просто космический музыкальный тандем с Ларой!"

"Игорь, как здорово, что вы вместе вновь с Ларой Фабиан".

"Такое счастье видеть вас вместе, нас ждет что-то прекрасное".

"Браво, маэстро! Очень красивая песня в исполнении Лары Фабиан!"

"Божественный голос в сочетании с божественной музыкой! Счастье в чистом виде!"

"Ее хочется слушать, всегда! Такой красивый акцент, она талант! Удачного творческого союза! Ждем".

"Лара Фабиан – богиня, но всегда плачу, что бы она не пела, ее божественный голос разрывает душу".

"Игорь Яковлевич, как же я люблю ваше творчество. Песня на все времена! Лара прекрасна! Всего вам самого доброго и прекрасного".

"Игорь Яковлевич, доброе утро, вы сделали подарок! Даже сложно представить итог такой встречи! Нечто, что-то из области прекрасной фантастики! Дай бог! Порадовали!"

"Я узнала о Ларе Фабиан благодаря вам, Игорь Яковлевич, и именно с этой песней. Очень ее люблю и счастлива, что вы снова вместе творите. Мы очень ждем ваш фантастический тандем".

"Наконец-то вы встретились снова! Обожаю ваш творческий тандем! Ваш совместный концерт один из самых любимых мною! Спасибо вам обоим за ваше творчество. Вы делаете мир лучше".

"О, Игорь Яковлевич, такой шикарный нас ждет сюрприз. Так приятно за вас и Лару Фабиан. Семь лет прошло с тех пор, когда вы нам устроили большой праздник вместе с Ларой. Ждем с нетерпением ваш сюрприз. Так хочется, чтобы там был и Димаш".

"О, невероятная Лара Фабиан! Обожаю! Игорь Яковлевич, нам ждать сюрприз?! Ах, что-то сердечко затрепетало! Очень люблю и часто пересматриваю ваш с Ларой Фабиан концерт 2010 года на Ютубе! Игорь Яковлевич, спасибо большое за музыку! Ждем сюрприз".

"Как же я рада ее видеть. Мы очень любим ваш тандем, все, что вы записали с ней, – это мировые шедевры! Удачи, и передайте, что Россия очень любит Лару, и мы искренне рады видеть ее улыбающуюся, с нетерпением ждем! И спасибо за эту песню с утра, за позитив и весеннее настроение!"

"Какое счастье, что в этом мире есть ваша музыка! Есть какая-то особенная сила и волшебство в этой песне, что выковыривает из души все ненужное и наполняет ее светом... Слушаю, а душа в мурашках. Как же красиво! Вот это сюрприз! Любимая Ларочка Фабиан, ее голос. Игорь Яковлевич, просто спасибо!"

9 января 2026 года Игорь Крутой нежно поздравил певицу Лару Фабиан с днем рождения.