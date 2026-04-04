Сага "Сумерки" глазами Паттинсона: фильм, который он признал любимым
Актер Роберт Паттинсон, известный по франшизе "Сумерки", рассказал, какая часть саги ему нравится больше всего, сообщает Zakon.kz.
Видео квиза журнала GQ, в котором журналисты проверили дружбу Зендаи и Роберта Паттинсона, транслировалось на YouTube.
"На самом деле, мне всегда очень нравился второй (фильм)", – заявил Паттинсон, отвечая на вопрос.
Речь идет о картине "Сумерки. Сага. Новолуние", которая вышла в 2009 году. В этой части герой Паттинсона, Эдвард Каллен, решает расстаться с Беллой Свон, чтобы уберечь ее от опасности, связанной с его сущностью.
Ранее сообщалось, что Зендая и Роберт Паттинсон готовятся к свадьбе в фильме "Драма".
