Сага "Сумерки" глазами Паттинсона: фильм, который он признал любимым

Актер Роберт Паттинсон, известный по франшизе "Сумерки", рассказал, какая часть саги ему нравится больше всего, сообщает Zakon.kz.

Видео квиза журнала GQ, в котором журналисты проверили дружбу Зендаи и Роберта Паттинсона, транслировалось на YouTube.

"На самом деле, мне всегда очень нравился второй (фильм)", – заявил Паттинсон, отвечая на вопрос.

Речь идет о картине "Сумерки. Сага. Новолуние", которая вышла в 2009 году. В этой части герой Паттинсона, Эдвард Каллен, решает расстаться с Беллой Свон, чтобы уберечь ее от опасности, связанной с его сущностью.

Ранее сообщалось, что Зендая и Роберт Паттинсон готовятся к свадьбе в фильме "Драма".