Умер легендарный голос Йоды из "Звездных войн" Том Кэйн
Об этом пишет портал TMZ со ссылкой на представителя артиста Зака МакГинниса.
По информации источника, актер умер в одной из больниц Канзас-Сити в окружении семьи. Отмечается, что в последние годы Кэйн боролся с последствиями инсульта, перенесенного в 2020 году, который серьезно повлиял на его речь и здоровье.
Том Кэйн был одним из самых известных актеров дубляжа в США. За свою карьеру он озвучил множество популярных персонажей в анимационных проектах, видеоиграх и кино. Помимо работы над "Звездными войнами", его голос звучал в мультсериалах "Суперкрошки", "Дикая семейка Торнберри" и анимационном фильме "Девять".
После инсульта актер завершил карьеру в озвучивании. У него остались жена и девять детей.
