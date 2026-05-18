Умер легендарный голос Йоды из "Звездных войн" Том Кэйн

Легендарный американский актер озвучивания Том Кэйн, подаривший голос мастеру Йоде во франшизе "Звездные войны", умер в возрасте 64 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет портал TMZ со ссылкой на представителя артиста Зака МакГинниса.

По информации источника, актер умер в одной из больниц Канзас-Сити в окружении семьи. Отмечается, что в последние годы Кэйн боролся с последствиями инсульта, перенесенного в 2020 году, который серьезно повлиял на его речь и здоровье.

Том Кэйн был одним из самых известных актеров дубляжа в США. За свою карьеру он озвучил множество популярных персонажей в анимационных проектах, видеоиграх и кино. Помимо работы над "Звездными войнами", его голос звучал в мультсериалах "Суперкрошки", "Дикая семейка Торнберри" и анимационном фильме "Девять".

После инсульта актер завершил карьеру в озвучивании. У него остались жена и девять детей.

Ранее сообщалось, что умер телеведущий и автор передачи "До и после полуночи" Владимир Молчанов.