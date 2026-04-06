"Ничего себе ты появился!": новое видео Димаша Кудайбергена взбудоражило фанатов

Сегодня, 6 апреля 2026 года, всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген заставил сердца своих поклонников биться сильнее, опубликовав дерзкое видео, сообщает Zakon.kz.

В нем 31-летний артист предстал в черной косухе и прокатился на мотоцикле.

"Voice Beyond Horizon" теперь приходит в Астану! За два месяца наш проект стал настоящим международным феноменом: 8 эпизодов – 1,59 млрд просмотров, а индекс CMMR – 100%. Нас никто не остановит! Перед финалом – фан-баттл. Отметьте в комментариях своего любимого участника!" – обратился к своим фанатам Димаш.

Публикация одновременно восхитила и напугала поклонников Кудайбергена:

"Круто, Димаш!"

"Ух! Супер! Драйв! Огонь! Вот бы прокатиться!"

"Я искренне надеюсь, что это не ты ехал без шлема?"

"Просьба: пусть это станет вашей концертной одеждой".

"Ничего себе ты появился! Ну ты полегче... еще переживай за тебя".

"Поздравляем! Будьте осторожны! Не забудьте надеть шлем в следующий раз!"

"Этот образ тебе просто к лицу, и мы не будем напоминать, что никогда не стоит садиться за руль без шлема".

"Мне нравятся все участники, все очень индивидуальны и талантливы, у всех красивые голоса. Но есть два участника, кто ближе моей душе. Желаю всем успеха и красивого творческого пути!"

"Ты просто – огонь! Спасибо и поздравляю! Я так тобой горжусь! "Voice Beyond Horizon" – такая классная и красивая программа. Мне нравятся все участники, так что удачи всем".

"ОМГ! У меня аж дух захватило и волосы по ветру растрепались. Вот это скорость! Проекту такого же драйва и успеха, пусть мчит на всех скоростях по миру и набирает обороты!"

"Без шлема! Солнце, береги себя! Конечно, понимаю, это для съемок, чтобы красивее было! И так и вышло, очень круто и шикарно! Прям рокер или как там называется, когда мужчины в кожанках на мотоциклах гоняют! Ах, ну красавчик роковой ты, дорогой Димаш!"

3 апреля 2026 года стало известно, что в Испании фанаты Димаша Кудайбергена сняли про своего кумира документальный фильм.