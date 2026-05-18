"Прямо перед своим 32-летием": Димаш Кудайберген подготовил сюрприз для фанатов

Накануне, 17 мая 2026 года, фанатам всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена объявили новость об их кумире. 31-летний артист выступит на масштабном международном фестивале в Турции, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из совместной публикации Димаша и организаторов мероприятия.

"23 мая всемирно известный артист Димаш Кудайберген украсит фестиваль Ethnosport Culture Festival (Фестиваль культуры этноспорта) своим уникальным голосом и впечатляющим сценическим присутствием... Всех ждет незабываемый вечер. 23 мая. 20:00. Аэропорт Ататюрка, главная сцена Türk Telekom, Стамбул. Все мероприятия и участие в них бесплатны", – следует из анонса.

Организаторы уточнили, что для посещения всех мероприятий и концертов фестиваля не требуется билет или предварительная регистрация.

"Мероприятие, организованное Всемирной конфедерацией этноспорта, будет проходить на территории аэропорта им. Ататюрка с 21 по 24 мая. Программа охватывает традиционные виды спорта и народные игры, выставки ремесел, гастрономические зоны, театральные постановки и творческие вечера", – раскрыла подробности команда Димаша.

Согласно предоставленной информации, в 2025 году фестиваль посетили 1 млн гостей, цель организаторов на текущий год – достичь 1,5 млн посетителей.

"Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген будет выступать с концертной программой 23 мая на главной сцене Türk Telekom. Начало концерта в 20.00 по местному времени", – добавила команда казахстанца.

Многомиллионная армия поклонников заявила, что с нетерпением ждет выступления Димаша. Но некоторые из них расстроились, что о концерте объявили поздно. Большинство сошлось в одном, что вечер обещает быть прекрасным и незабываемым. Также фанаты поблагодарили Кудайбергена за подарок, который он решил сделать Dears перед своим днем рождения (24 мая Димашу исполнится 32):

"Вот это сюрприз!"

"С нетерпением жду".

"Потрясающие новости!"

"Впечатляющие новости!"

"Вечер будет прекрасным!"

"Супер новость. Завидуем Турции. Желаем хорошего выступления".

"Какая замечательная новость! Надеемся, что ты отлично проведешь этот день".

"Прекрасный сюрприз – в последнюю минуту... Счастливчики те, кому удастся туда попасть".

"Подарок на день рождения от самого именинника для фанатов в преддверии его 32-летия? Прекрасно".

"Вау! День рождения в Турции, на сцене, поздравляю! Очень рада за тебя, Димаш, и за всех нас! Очень ждем эти 2 дня: 23 и 24".

"Прямо перед своим днем рождения, Ди. И снова ты делаешь всем подарок... Счастливчики те, кто там будет. Мы так рады тебе! Увидим хоть тебя. Ждем, дорогой наш человек".

"Как бы нам хотелось, чтобы об этом сообщили пораньше, чтобы мы могли все как следует спланировать! К сожалению, я не смогу принять участие, но желаю всем Dears, кто сможет прийти, отлично провести время!"

Ethnosport Culture Festival (Фестиваль культуры этноспорта) – масштабное международное мероприятие, посвященное традиционным видам спорта, играм и культурному наследию народов мира. Он проводится ежегодно в Стамбуле Всемирным союзом этноспорта (World Ethnosport Union) и направлен на сохранение исторической аутентичности народных состязаний.

