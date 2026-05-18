Культура и шоу-бизнес

"Прямо перед своим 32-летием": Димаш Кудайберген подготовил сюрприз для фанатов

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 10:44 Фото: ru.dimashnews.com
Накануне, 17 мая 2026 года, фанатам всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена объявили новость об их кумире. 31-летний артист выступит на масштабном международном фестивале в Турции, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из совместной публикации Димаша и организаторов мероприятия.

"23 мая всемирно известный артист Димаш Кудайберген украсит фестиваль Ethnosport Culture Festival (Фестиваль культуры этноспорта) своим уникальным голосом и впечатляющим сценическим присутствием... Всех ждет незабываемый вечер. 23 мая. 20:00. Аэропорт Ататюрка, главная сцена Türk Telekom, Стамбул. Все мероприятия и участие в них бесплатны", – следует из анонса.

Организаторы уточнили, что для посещения всех мероприятий и концертов фестиваля не требуется билет или предварительная регистрация.

"Мероприятие, организованное Всемирной конфедерацией этноспорта, будет проходить на территории аэропорта им. Ататюрка с 21 по 24 мая. Программа охватывает традиционные виды спорта и народные игры, выставки ремесел, гастрономические зоны, театральные постановки и творческие вечера", – раскрыла подробности команда Димаша.

Согласно предоставленной информации, в 2025 году фестиваль посетили 1 млн гостей, цель организаторов на текущий год – достичь 1,5 млн посетителей.

"Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген будет выступать с концертной программой 23 мая на главной сцене Türk Telekom. Начало концерта в 20.00 по местному времени", – добавила команда казахстанца.

Многомиллионная армия поклонников заявила, что с нетерпением ждет выступления Димаша. Но некоторые из них расстроились, что о концерте объявили поздно. Большинство сошлось в одном, что вечер обещает быть прекрасным и незабываемым. Также фанаты поблагодарили Кудайбергена за подарок, который он решил сделать Dears перед своим днем рождения (24 мая Димашу исполнится 32):

  • "Вот это сюрприз!"
  • "С нетерпением жду".
  • "Потрясающие новости!"
  • "Впечатляющие новости!"
  • "Вечер будет прекрасным!"
  • "Супер новость. Завидуем Турции. Желаем хорошего выступления".
  • "Какая замечательная новость! Надеемся, что ты отлично проведешь этот день".
  • "Прекрасный сюрприз – в последнюю минуту... Счастливчики те, кому удастся туда попасть".
  • "Подарок на день рождения от самого именинника для фанатов в преддверии его 32-летия? Прекрасно".
  • "Вау! День рождения в Турции, на сцене, поздравляю! Очень рада за тебя, Димаш, и за всех нас! Очень ждем эти 2 дня: 23 и 24".
  • "Прямо перед своим днем рождения, Ди. И снова ты делаешь всем подарок... Счастливчики те, кто там будет. Мы так рады тебе! Увидим хоть тебя. Ждем, дорогой наш человек".
  • "Как бы нам хотелось, чтобы об этом сообщили пораньше, чтобы мы могли все как следует спланировать! К сожалению, я не смогу принять участие, но желаю всем Dears, кто сможет прийти, отлично провести время!"

Ethnosport Culture Festival (Фестиваль культуры этноспорта) – масштабное международное мероприятие, посвященное традиционным видам спорта, играм и культурному наследию народов мира. Он проводится ежегодно в Стамбуле Всемирным союзом этноспорта (World Ethnosport Union) и направлен на сохранение исторической аутентичности народных состязаний.

Ранее сообщалось, что фанаты Димаша Кудайбергена из Латинской Америки устроили настоящий "Fire" и растрогали Сеть.

Динара Халдарова
