Культура и шоу-бизнес

Казахстанцам вернули миллионы за отмененный концерт российского артиста

Фото: Instagram/akmalsvami
Казахстанцам через суд вернули более 5,3 млн тенге за билеты на отмененный концерт российского артиста Akmal. Об этом 8 апреля 2026 года сообщили в Департаменте торговли и защиты прав потребителей Северо-Казахстанской области, передает Zakon.kz.

Поводом для судебного разбирательства стали массовые жалобы казахстанцев, купивших билеты на концерт российского исполнителя Akmal, который должен был состояться в Костанае еще 25 октября 2025 года.

После отмены выступления организатор не обеспечил возврат денежных средств в установленном законом порядке: часть потребителей не получила выплаты вовсе, другим деньги вернули лишь частично.

"В ходе рассмотрения дела установлено, что значительное количество потребителей не получило полный возврат уплаченных денежных средств. Несмотря на направление в адрес предпринимателя досудебной претензии, выявленные нарушения устранены не были. Учитывая, что нарушены права более десяти потребителей, Департамент реализовал право на обращение в суд в защиту неопределенного круга лиц в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

В ходе процесса специалисты департамента доказали факт нарушения обязательств перед зрителями. По итогам рассмотрения дела с ответчика в пользу пострадавших граждан было взыскано 5 380 126 тенге.

Суд подтвердил, что использование электронных платформ для продажи билетов не освобождает субъектов бизнеса от ответственности перед законом и обязанности в полном объеме возвращать средства за неоказанные услуги.

27 октября 2025 года стало известно, что концерты Akmal отменяют в Казахстане. Подробности – здесь.

Канат Болысбек
