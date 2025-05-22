Десятки миллионов возвращают казахстанцам за некачественные квартиры и машины
Как рассказали в Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции 22 мая, были случаи, где сумма возврата превышала 5 млн тенге.
"В Алматы департамент оказал юридическую помощь потребителю, купившему квартиру с серьезными строительными недостатками: трещины, плохая теплоизоляция, завышенный уровень шума. В результате претензионной работы были возвращены 25,9 млн тенге", – сообщили в комитете.
А в Астане потребитель купил автомобиль премиум-класса, но вскоре выявился производственный дефект в рулевой системе. После вмешательства территориального департамента суд обязал продавца вернуть 45,8 млн тенге.
"Подобных дел, связанных с некачественными автомобилями, за четыре месяца было 21 – общая сумма возвратов составила 338,2 млн тенге", – резюмировали в ведомстве.
Кроме того, в Павлодарской области трем потребителям вернули 53,8 млн тенге, а в Кызылординской – покупателю, заказавшему игровое оборудование, которое не соответствовало техническим характеристикам, возвращено 6,4 млн тенге.
В Туркестанской, Жамбылской областях и в Шымкенте 33 человека добились возврата 7,5 млн тенге – в числе дел возвраты за массажные накидки, некачественные бытовые аппараты и неподтвержденные брони в санаториях. В Шымкенте пятерым потребителям вернули 1,3 млн тенге за товары, не соответствующие заявленным характеристикам, а в Сарыагашском районе – 1 млн тенге за неоказанные туристические услуги.
"Часть дел решалась в судебном порядке – когда нарушения касались сразу десятков потребителей. В области Жетысу департамент обратился в суд по делу о невыполненных поставках смартфонов. Решением суда продавец обязан вернуть 7,2 млн тенге 17 потребителям, девяти из которых деньги были возвращены еще до завершения разбирательства", – привели также пример в комитете.
Ранее в комитете рассказали о казахстанце, который купил за миллион тенге массажную накидку и потом выяснил, что она стоит от 60 000 тенге.