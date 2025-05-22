#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
510.59
578.91
6.37
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
510.59
578.91
6.37
Общество

Десятки миллионов возвращают казахстанцам за некачественные квартиры и машины

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 11:17 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
За январь-апрель 2025 года территориальные департаменты торговли и защиты прав потребителей обеспечили защиту прав граждан на сумму 690,5 млн тенге, включая 34 резонансных дела, в которых отстояли интересы 122 потребителей на сумму 461,9 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции 22 мая, были случаи, где сумма возврата превышала 5 млн тенге.

"В Алматы департамент оказал юридическую помощь потребителю, купившему квартиру с серьезными строительными недостатками: трещины, плохая теплоизоляция, завышенный уровень шума. В результате претензионной работы были возвращены 25,9 млн тенге", – сообщили в комитете.

А в Астане потребитель купил автомобиль премиум-класса, но вскоре выявился производственный дефект в рулевой системе. После вмешательства территориального департамента суд обязал продавца вернуть 45,8 млн тенге.

"Подобных дел, связанных с некачественными автомобилями, за четыре месяца было 21 – общая сумма возвратов составила 338,2 млн тенге", – резюмировали в ведомстве.

Кроме того, в Павлодарской области трем потребителям вернули 53,8 млн тенге, а в Кызылординской – покупателю, заказавшему игровое оборудование, которое не соответствовало техническим характеристикам, возвращено 6,4 млн тенге.

В Туркестанской, Жамбылской областях и в Шымкенте 33 человека добились возврата 7,5 млн тенге – в числе дел возвраты за массажные накидки, некачественные бытовые аппараты и неподтвержденные брони в санаториях. В Шымкенте пятерым потребителям вернули 1,3 млн тенге за товары, не соответствующие заявленным характеристикам, а в Сарыагашском районе – 1 млн тенге за неоказанные туристические услуги.

"Часть дел решалась в судебном порядке – когда нарушения касались сразу десятков потребителей. В области Жетысу департамент обратился в суд по делу о невыполненных поставках смартфонов. Решением суда продавец обязан вернуть 7,2 млн тенге 17 потребителям, девяти из которых деньги были возвращены еще до завершения разбирательства", – привели также пример в комитете.

Ранее в комитете рассказали о казахстанце, который купил за миллион тенге массажную накидку и потом выяснил, что она стоит от 60 000 тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Сенатор предложил восстановить институт доследственной проверки в Казахстане
Общество
12:19, Сегодня
Сенатор предложил восстановить институт доследственной проверки в Казахстане
Ужесточить наказание за хулиганство предложили в Казахстане
Общество
12:09, Сегодня
Ужесточить наказание за хулиганство предложили в Казахстане
"Не поддавайтесь панике и слухам": почему казахстанцы не услышали сирен 22 мая
Общество
11:34, Сегодня
"Не поддавайтесь панике и слухам": почему казахстанцы не услышали сирен 22 мая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: