Десятки миллионов возвращают казахстанцам за некачественные квартиры и машины

За январь-апрель 2025 года территориальные департаменты торговли и защиты прав потребителей обеспечили защиту прав граждан на сумму 690,5 млн тенге, включая 34 резонансных дела, в которых отстояли интересы 122 потребителей на сумму 461,9 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции 22 мая, были случаи, где сумма возврата превышала 5 млн тенге.

"В Алматы департамент оказал юридическую помощь потребителю, купившему квартиру с серьезными строительными недостатками: трещины, плохая теплоизоляция, завышенный уровень шума. В результате претензионной работы были возвращены 25,9 млн тенге", – сообщили в комитете.

А в Астане потребитель купил автомобиль премиум-класса, но вскоре выявился производственный дефект в рулевой системе. После вмешательства территориального департамента суд обязал продавца вернуть 45,8 млн тенге.

"Подобных дел, связанных с некачественными автомобилями, за четыре месяца было 21 – общая сумма возвратов составила 338,2 млн тенге", – резюмировали в ведомстве.

Кроме того, в Павлодарской области трем потребителям вернули 53,8 млн тенге, а в Кызылординской – покупателю, заказавшему игровое оборудование, которое не соответствовало техническим характеристикам, возвращено 6,4 млн тенге.

В Туркестанской, Жамбылской областях и в Шымкенте 33 человека добились возврата 7,5 млн тенге – в числе дел возвраты за массажные накидки, некачественные бытовые аппараты и неподтвержденные брони в санаториях. В Шымкенте пятерым потребителям вернули 1,3 млн тенге за товары, не соответствующие заявленным характеристикам, а в Сарыагашском районе – 1 млн тенге за неоказанные туристические услуги.

"Часть дел решалась в судебном порядке – когда нарушения касались сразу десятков потребителей. В области Жетысу департамент обратился в суд по делу о невыполненных поставках смартфонов. Решением суда продавец обязан вернуть 7,2 млн тенге 17 потребителям, девяти из которых деньги были возвращены еще до завершения разбирательства", – привели также пример в комитете.

Ранее в комитете рассказали о казахстанце, который купил за миллион тенге массажную накидку и потом выяснил, что она стоит от 60 000 тенге.