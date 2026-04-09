Культура и шоу-бизнес

Мужчине идет немногословность: Димаш Кудайберген об интервью в СМИ

Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 21:24 Фото: Zakon.kz
Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген на форуме в Астане 9 апреля рассказал, почему не дает часто интервью журналистам, передает корреспондент Zakon.kz.

Модератор поинтересовалась у Димаша, почему он редко дает интервью СМИ – является ли это частью осознанной стратегии или желанием оставаться вне публичного внимания.

"Я считаю, что певец должен петь... Я не очень люблю давать интервью. Потому что считаю, что мужчине идет немногословность", – сказал Димаш Кудайберген.

Он же рассказал, что значит для него музыка.

"Музыка – это моя жизнь. Музыка, по моему мнению, сегодня является мостом между народами, частью дипломатии. Музыкой нужно заниматься не только для коммерции, для меня – это наследие. Я работаю для того, чтобы весь мир узнал о культуре казахов, прочувствовал душу казахов, чтобы поняли, что это очень добрые люди, через свои песни я хочу показать это миру. Самое главное, чтобы мы своим творчеством, своей музыкой призвали человечество к доброте. Я думаю, это моя работа, и я ее готов продолжать делать дальше", – резюмировал артист.

4 апреля 2026 года сообщалось, что в Испании состоится премьера документального фильма о всемирно известном казахстанском исполнителе Димаше Кудайбергене и его поклонниках.

