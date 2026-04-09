Димаш Кудайберген объяснил, почему избегает вечеринок

Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген на форуме в Астане поделился, чем занимается вне сцены, передает корреспондент Zakon.kz.

Модератор поинтересовалась у Димаша Кудайбергена, чем он занимается в свободное время.

"Мое единственное хобби, и я долгое время скрывал это, но на днях поделился фотографиями в Instagram – я люблю ездить на мотоцикле", – признался Димаш.

По его словам, он также любит встречаться с друзьями дома.

"Мы можем дома посидеть и поговорить. Но в целом я не любитель вечеринок. Обычный маршрут: "дом – студия, студия – дом". В молодости, считаю, не надо много гулять. В молодости нужно работать и думать: "Как я буду полезен народу?" Если мы всю молодость потратим на гулянки, то после 40 можно и не добиться ничего. До 40 лет нужно работать. А отдохнуть потом, на пенсии", – пошутил он.

6 апреля 2026 года Димаш Кудайберген заставил сердца своих поклонников биться сильнее, опубликовав дерзкое видео. В нем 31-летний артист предстал в черной косухе и прокатился на мотоцикле.