Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген объяснил, почему избегает вечеринок

певец, артист, мотоцикл , фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 21:48 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген на форуме в Астане поделился, чем занимается вне сцены, передает корреспондент Zakon.kz.

Модератор поинтересовалась у Димаша Кудайбергена, чем он занимается в свободное время.

"Мое единственное хобби, и я долгое время скрывал это, но на днях поделился фотографиями в Instagram – я люблю ездить на мотоцикле", – признался Димаш.

По его словам, он также любит встречаться с друзьями дома.

"Мы можем дома посидеть и поговорить. Но в целом я не любитель вечеринок. Обычный маршрут: "дом – студия, студия – дом". В молодости, считаю, не надо много гулять. В молодости нужно работать и думать: "Как я буду полезен народу?" Если мы всю молодость потратим на гулянки, то после 40 можно и не добиться ничего. До 40 лет нужно работать. А отдохнуть потом, на пенсии", – пошутил он.

6 апреля 2026 года Димаш Кудайберген заставил сердца своих поклонников биться сильнее, опубликовав дерзкое видео. В нем 31-летний артист предстал в черной косухе и прокатился на мотоцикле.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Мужчине идет немногословность: Димаш Кудайберген об интервью в СМИ
21:24, Сегодня
Единственная сестренка Димаша Кудайбергена показала, как прошел девичник
14:17, 13 июня 2025
Единственная сестренка Димаша Кудайбергена показала, как прошел девичник
Волшебные кадры с концерта опубликовал Димаш Кудайберген
23:44, 16 мая 2024
Волшебные кадры с концерта опубликовал Димаш Кудайберген
Чемпионка Паралимпиады-2024 из Казахстана и известный дзюдоист стали родителями
22:35, Сегодня
Чемпионка Паралимпиады-2024 из Казахстана и известный дзюдоист стали родителями
Гульмарал Еркебаева прокомментировала завоевание "бронзы" на чемпионате Азии по борьбе
22:04, Сегодня
Гульмарал Еркебаева прокомментировала завоевание "бронзы" на чемпионате Азии по борьбе
"Номад" в овертайме переиграл "Сарыарку" и стал чемпионом Казахстана по хоккею
21:43, Сегодня
"Номад" в овертайме переиграл "Сарыарку" и стал чемпионом Казахстана по хоккею
Шайба Михайлиса помогла "Металлургу" обыграть "Торпедо" в плей-офф КХЛ
21:27, Сегодня
Шайба Михайлиса помогла "Металлургу" обыграть "Торпедо" в плей-офф КХЛ
