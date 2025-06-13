Единственная сестренка Димаша Кудайбергена показала, как прошел девичник

Родная сестренка всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена поделилась кадрами со своего девичника, сообщает Zakon.kz.

Фотографии 23-летняя Раушан опубликовала в своем Instagram.

"Подарок моих подруг", – лаконично подписала снимки Кудайберген, которыми она поделилась 12 июня 2025 года.

Одними из первых на публикацию отреагировали бабушка и мама, которые пожелали Раушан счастья. Также на кадры с девичника отреагировал будущий муж.

Фото: Instagram/raushan_kudaibergen

Подписчики и поклонники Димаша присоединились к поздравлениям, а также осыпали Раушан комплиментами:

"Прекрасная девочка, будь всегда красивой и счастливой".

"Счастья неимоверного, милая Раушан, роза нежная и красивая".

"Прелесть! Будь счастлива, чудесная любимая сестренка Димаша!"

"Очень красивая, дорогая Раушан! Будьте счастливы и наслаждайтесь этим этапом вашей жизни!"

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О том, что единственная родная сестренка Димаша выходит замуж, стало известно 30 апреля 2025 года. В этот день Раушан опубликовала в Instagram романтичное весеннее видео, в котором предстала в казахском национальном наряде невесты и показала кадры традиционного обряда "сырға салу". Позднее была раскрыта личность жениха.