Димаш Кудайберген дал совет молодым музыкантам

Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген на форуме в Астане 9 апреля рассказал, как относится к искусственному интеллекту и музыке, созданной с помощью алгоритмов, передает корреспондент Zakon.kz.

Музыкант признался, что еще не работал с искусственным интеллектом.

"Есть казахская пословица "Заманың түлкі болса, тазы боп шал, Заманың қасқыр болса, бүркіт боп ал" (ее смысл заключается в умении адаптироваться, быть гибким. – Прим. ред.). Это одна из современных технологий, инструментов. Не надо его избегать, надо его использовать – ничего такого нет. Посмотрим в будущем", – добавил он.

Однако молодым музыкантам он советует сначала получить академическое музыкальное образование, а потом уже "экспериментировать с ИИ".

