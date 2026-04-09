Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген дал совет молодым музыкантам

Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 22:02 Фото: Zakon.kz
Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген на форуме в Астане 9 апреля рассказал, как относится к искусственному интеллекту и музыке, созданной с помощью алгоритмов, передает корреспондент Zakon.kz.

Музыкант признался, что еще не работал с искусственным интеллектом.

"Есть казахская пословица "Заманың түлкі болса, тазы боп шал, Заманың қасқыр болса, бүркіт боп ал" (ее смысл заключается в умении адаптироваться, быть гибким. – Прим. ред.). Это одна из современных технологий, инструментов. Не надо его избегать, надо его использовать – ничего такого нет. Посмотрим в будущем", – добавил он.

Однако молодым музыкантам он советует сначала получить академическое музыкальное образование, а потом уже "экспериментировать с ИИ".

Ранее всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген рассказал, почему не дает часто интервью журналистам.

Оксана Даирова
