Супруг Баян Алагузовой и его "танец доброго миллиардера" стали хитом соцсетей
Казахстанский бизнесмен Турсен Алагузов, муж продюсера Баян Алагузовой, порадовал подписчиков позитивным "танцем миллиардера", сообщает Zakon.kz.
Ролик он опубликовал в Instagram.
"Настроение приподнятое", – подписал пост предприниматель.
Казахстанцы оказались в восторге от незамысловатых движений Алагузова и оставили комментарии без капли осуждения:
– Просто танец миллиардера и все.
– Танец доброго и позитивного миллиардера. Надо потренироваться.
– Пусть танцует, как умеет.
– Не знаю почему, глядя на этого человека, хочется сказать: не мешай, пусть делает, что умеет.
– Никому ничего не должен, не обязан, пускай танцует как хочет.
– Все подходит этому человеку, пусть танцует, не мешайте! Щедрым людям все идет. Попробуйте сначала быть такими, как он!
– Сразу скажу: здесь нет хейта. Даже если этот человек ляжет на землю и будет танцевать, все равно ему идет!
Ранее сообщалось, что муж Баян Алагузовой готов вручить 500 тысяч тенге за один комментарий.
