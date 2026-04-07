Муж Баян Алагузовой готов вручить 500 тысяч тенге за один комментарий

Блогер Бейбит Алибеков сходил в гости к Турсену и Баян Алагузовым. Во время беседы предприниматель Турсен Алагузов неожиданно объявил о небольшом конкурсе: он готов заплатить 500 тысяч тенге за лучший комментарий под новым видео об их с супругой жилье, сообщает Zakon.kz.

Как добавила Баян Алагузова, она собирается приложить к призу и сумочку из личной коллекции, если выиграет женщина.

До этого Турсен Алагузов уже совершал подобные жесты. Однажды он вручил 100 квартир своим сотрудникам, а также передал два микроавтобуса футбольному клубу "Кайрат".

Ранее новый дом Турсена и Баян Алагузовых впечатлил казахстанцев.