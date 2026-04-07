Муж Баян Алагузовой готов вручить 500 тысяч тенге за один комментарий
Фото: Instagram/tursenalaguzov
Блогер Бейбит Алибеков сходил в гости к Турсену и Баян Алагузовым. Во время беседы предприниматель Турсен Алагузов неожиданно объявил о небольшом конкурсе: он готов заплатить 500 тысяч тенге за лучший комментарий под новым видео об их с супругой жилье, сообщает Zakon.kz.
Как добавила Баян Алагузова, она собирается приложить к призу и сумочку из личной коллекции, если выиграет женщина.
До этого Турсен Алагузов уже совершал подобные жесты. Однажды он вручил 100 квартир своим сотрудникам, а также передал два микроавтобуса футбольному клубу "Кайрат".
Ранее новый дом Турсена и Баян Алагузовых впечатлил казахстанцев.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript