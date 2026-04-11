Концерт популярной группы "Винтаж" отменили из-за содержания песен в Костанае

В Костанае отменили концерт популярной российской поп-группы "Винтаж", запланированный на весну текущего года. О том, что местные власти не согласовали выступление коллектива, сообщил директор агентства Eventuskaz Руслан Кунтуаров на своей странице в социальных сетях, передает Zakon.kz.

Организатор выразил возмущение вмешательством чиновников в творческую индустрию, отметив, что подобные решения принимаются уже не первый год, создавая барьеры для работы агентств.

"Одной из главных целей нашего агентства является сделать Костанай культурной столицей Республики Казахстан! Однако в таких реалиях это невозможно! Одна из самых сложных ниш еще и вечно подвергается вмешательствам чиновников! Кто именно принимает такие решения уже не первый год?" – написал Руслан Кунтуаров.

Причиной отказа в проведении мероприятия, согласно официальному разъяснению руководителя отдела культуры акимата города Сауле Алимжановой, стало содержание песен группы.

"В связи с наличием в репертуаре группы "Винтаж" песен, не соответствующих Концепции культурной политики Казахстана в области общественной морали, Управлением культуры акимата Костанайской области проведение концерта 31 марта не согласовано", – сообщила в своем ответе руководитель отдела.

Несмотря на категоричный запрет в Костанае, коллектив продолжает гастрольную деятельность в других регионах страны. Однако ранее сообщалось, что известная российская группа "Винтаж", в которую входят ее основатели – вокалистка Анна Плетнёва и певец, композитор и саунд-продюсер Алексей Романоф, угодила в скандал из-за концерта в столице Казахстана.