#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
473.13
554.08
6.13
Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген получил первую награду в качестве продюсера

Фото: Instagram/voicebeyondhorizon
11 апреля на мероприятии Weibo Gala в китайском Макао казахстанский певец и композитор Димаш Кудайберген впервые награжден в качестве продюсера, сообщает Zakon.kz.

Новостью певец поделился на своей странице в Instagram. В первую очередь Димаш обратился к своим фанатам.

"Для нас это большая честь и радость. Хочу от всего сердца поблагодарить всех вас. Эта награда для меня особенно дорога. Дело в том, что ранее я получал награды в разных странах мира как певец, а это – моя первая награда в качестве продюсера", – подчеркнул Димаш Кудайберген.

Далее он искренне поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации международного проекта "Voice Beyond Horizon".

"У казахов есть пословицы, которые говорят о том, что один в поле не воин. Обнимаю всех вас. Считаю, что это заслуга всей команды. Пусть в стране будет благополучие и благоденствие".Димаш Кудайберген

9 апреля на форуме в Астане Димаш Кудайберген рассказал о роли музыкального реалити-шоу Voice Beyond Horizon.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Димаш Кудайберген сделал первый ход в 12 партии за шахматную корону
Как Димаш Кудайберген покорил сердца латиноамериканцев
Еще одну награду получил Димаш Кудайберген
