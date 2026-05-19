Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген улетел в крупнейший в мире комплекс лагерей для беженцев в Бангладеш

Фото: dimashnews.com
Казахстанский певец Димаш Кудайберген в качестве глобального посла доброй воли Международной организации по миграции (МОМ) агентства ООН 17 мая 2026 года прибыл в Бангладеш с гуманитарной миссией, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте артиста, в районе Кокс-Базара, куда он направился, живет большое число вынужденно перемещенных людей, нуждающихся в постоянной гуманитарной поддержке.

Регион сталкивается с дополнительными вызовами, связанными с климатическими и природными рисками, включая сезонные наводнения и циклоны, что осложняет гуманитарную работу и условия жизни местных общин.

"В рамках гуманитарной миссии запланирован ряд встреч и поездок, направленных на ознакомление с гуманитарными инициативами МОМ в Кокс-Базаре и привлечение внимания международного сообщества к вопросам гуманитарной поддержки и устойчивого развития региона", – сообщается на сайте.
Димаш Кудайберген в Бангладеш, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 11:24

Фото: dimashnews.com

Согласно информации из открытых источников, Кокс-Базар в Бангладеш – крупнейший в мире комплекс лагерей для беженцев, где живут около 1 миллиона представителей народа рохинджа, спасающихся от преследований в Мьянме. В округе расположено около 33 переполненных лагерей.

А 23 мая Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген выступит с концертной программой на главной сцене Türk Telekom.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
