Беркут и Аиша удивили фанатов креативным семейным перевоплощением
Популярный казахстанский певец Айбек Жансеитов, более известный как Беркут, предстал перед фанатами в образе старика. Вместе с супругой Аишей они загримировались и сняли, как едут в машине и слушают музыку, сообщает Zakon.kz.
"Узнали, да?" – подписал видео артист.
Фанаты от шутки оказались в восторге:
– Молодцы! Красивая пара! Всегда на позитиве.
– Да, вот так. Живите красиво, и пусть старость придет в свое время.
– Вы ничего не упускаете, умеете любого рассмешить до слез.
– Не старейте, пожалуйста.
– Вау, вы теперь в команде бородатых?
Ранее Беркут поделился с поклонниками семейным видео за дастарханом, что растопило сердца его поклонников.
