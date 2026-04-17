"Узнал о твоей сложной ситуации": Димаш Кудайберген поддержал Степана Хаузера после отмены концертов

Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген и его младший брат Мансур записали видеообращение к хорватскому виолончелисту Степану Хаузеру, который из-за здоровья 18 апреля 2026 года не сможет выступить с ними на запланированном концерте в Будапеште, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий ролик накануне, 16 апреля, опубликовали в Instagram virtuosos_talent_show. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VIRTUOSOS 🎻 (@virtuosos_talent_show) "Мой дорогой друг, мой брат. Как ты там? С большой грустью я узнал о твоей сложной ситуации. Мы очень по тебе скучаем... От имени моей семьи, а также от меня лично и моего младшего брата Мансура, который сейчас рядом со мной, мы посылаем тебе всю нашу любовь и поддержку и желаем скорейшего полного выздоровления. В эту субботу в MVM Dome в Будапеште мы будем выступать с тобой в наших сердцах и ради твоего скорейшего восстановления. Держись, брат, держись. Пусть Бог благословит тебя", – заявил Димаш, обращаясь к хорватскому виолончелисту. В свою очередь Мансур добавил: "Маэстро, мы желаем вам здоровья и надеемся, что вы очень скоро поправитесь". Двумя днями ранее Степан Хаузер обратился к своим поклонникам с грустной новостью. "С тяжелым сердцем сообщаю, что вынужден отменить все концерты, запланированные на 2026 год, из-за проблем со здоровьем, которые требуют немедленного внимания и отдыха. Пожалуйста, знайте, что это временное состояние, и я полностью настроен на восстановление. Это не то, что я когда-либо хотел написать. Я искренне ждал возвращения на сцену и встречи с вами. В эти концерты уже вложено столько любви, труда и подготовки, поэтому принять это решение было особенно сложно. Следуя рекомендациям врачей, сейчас я должен поставить здоровье на первое место, чтобы полностью восстановиться и как можно скорее вернуться к музыке и к вам", – написал виолончелист в Instagram. Хаузер извинился перед всеми, кто планировал прийти, и ждал этих концертов. "Это так же больно и разочаровывающе для меня, как и для вас. Спасибо от всего сердца за ваше понимание, терпение и неизменную поддержку. Это значит для меня больше, чем я могу выразить словами. Я с нетерпением жду встречи с вами снова – уже совсем скоро", – заключил Степан. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от HAUSER (@hausercello) Ранее мы писали, что Димаш Кудайберген вместе с братом Мансуром улетел в Будапешт.

