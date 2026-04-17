Культура и шоу-бизнес

"Узнал о твоей сложной ситуации": Димаш Кудайберген поддержал Степана Хаузера после отмены концертов

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, хорватский виолончелист Степан Хаузер, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 18:33 Фото: Instagram/virtuosos_talent_show, Instagram/hausercello
Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген и его младший брат Мансур записали видеообращение к хорватскому виолончелисту Степану Хаузеру, который из-за здоровья 18 апреля 2026 года не сможет выступить с ними на запланированном концерте в Будапеште, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий ролик накануне, 16 апреля, опубликовали в Instagram virtuosos_talent_show.

"Мой дорогой друг, мой брат. Как ты там? С большой грустью я узнал о твоей сложной ситуации. Мы очень по тебе скучаем... От имени моей семьи, а также от меня лично и моего младшего брата Мансура, который сейчас рядом со мной, мы посылаем тебе всю нашу любовь и поддержку и желаем скорейшего полного выздоровления. В эту субботу в MVM Dome в Будапеште мы будем выступать с тобой в наших сердцах и ради твоего скорейшего восстановления. Держись, брат, держись. Пусть Бог благословит тебя", – заявил Димаш, обращаясь к хорватскому виолончелисту.

В свою очередь Мансур добавил:

"Маэстро, мы желаем вам здоровья и надеемся, что вы очень скоро поправитесь".

Двумя днями ранее Степан Хаузер обратился к своим поклонникам с грустной новостью.

"С тяжелым сердцем сообщаю, что вынужден отменить все концерты, запланированные на 2026 год, из-за проблем со здоровьем, которые требуют немедленного внимания и отдыха. Пожалуйста, знайте, что это временное состояние, и я полностью настроен на восстановление. Это не то, что я когда-либо хотел написать. Я искренне ждал возвращения на сцену и встречи с вами. В эти концерты уже вложено столько любви, труда и подготовки, поэтому принять это решение было особенно сложно. Следуя рекомендациям врачей, сейчас я должен поставить здоровье на первое место, чтобы полностью восстановиться и как можно скорее вернуться к музыке и к вам", – написал виолончелист в Instagram.

Хаузер извинился перед всеми, кто планировал прийти, и ждал этих концертов.

"Это так же больно и разочаровывающе для меня, как и для вас. Спасибо от всего сердца за ваше понимание, терпение и неизменную поддержку. Это значит для меня больше, чем я могу выразить словами. Я с нетерпением жду встречи с вами снова – уже совсем скоро", – заключил Степан.

Ранее мы писали, что Димаш Кудайберген вместе с братом Мансуром улетел в Будапешт.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Историческая мировая премьера: Димаш Кудайберген с братом улетел в Будапешт
18:25, 15 апреля 2026
Историческая мировая премьера: Димаш Кудайберген с братом улетел в Будапешт
Это шедевр: Димаш снова поразил возможностями своего голоса
08:25, 02 января 2024
Это шедевр: Димаш снова поразил возможностями своего голоса
К казахстанцам обратился Димаш Кудайберген
20:50, 31 декабря 2025
К казахстанцам обратился Димаш Кудайберген
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан потерял двух нападающих перед ЧМ-2026 по хоккею: подробности
19:31, Сегодня
Казахстан потерял двух нападающих перед ЧМ-2026 по хоккею: подробности
"Казахский король нокаутов" поспорит за титул IBF: есть соперник, дата и место
19:02, Сегодня
"Казахский король нокаутов" поспорит за титул IBF: есть соперник, дата и место
Казахстанский форвард вошёл в преддрафтовый список НХЛ
18:35, Сегодня
Казахстанский форвард вошёл в преддрафтовый список НХЛ
Новак Джокович снялся с "Мастерса" в Мадриде
18:15, Сегодня
Новак Джокович снялся с "Мастерса" в Мадриде
