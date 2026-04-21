Культура и шоу-бизнес

"Заставили и плакать, и улыбаться": Димаш Кудайберген сделал заявление после грандиозного шоу в Будапеште

Фото: ru.dimashnews.com
Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген поблагодарил легендарного маэстро Пласидо Доминго и других артистов, выступивших на грандиозном концерте в столице Венгрии 18 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

31-летний казахстанец 20 апреля опубликовал в своем Instagram видео, под которым заявил:

"У нас был незабываемый концерт в Будапеште. Для меня было большой честью разделить сцену с легендарным маэстро Пласидо Доминго. Спасибо, маэстро, за ваше вдохновение и невероятное мастерство... Особая благодарность Марианн и всей команде Virtuosos за организацию этого потрясающего шоу. Спасибо всем за вашу любовь и поддержку. До скорой встречи!"

Также Димаш вновь обратился к своему другу – хорватскому виолончелисту Степану Хаузеру.

"Желаю Хаузеру скорейшего выздоровления. Брат, держись и поправляйся скорее", – написал Кудайберген.

Многомиллионные поклонники из разных уголков планеты поздравили Димаша с грандиозным концертом в Будапеште и отметили, что это был незабываемый день:

  • "Незабываемый день!"
  • "Молодцы, гении! Браво, гении!"
  • "Потрясающий концерт! Поздравляю!"
  • "Браво за этот незабываемый концерт".
  • "Ты лучший, хотя тебе нужно только превзойти самого себя. Ты просто молодец!"
  • "Мы очень по тебе скучали, дорогой… Молодец… Поздравляем и спасибо за все, что ты нам даришь".
  • "Димаш, этот концерт был просто невероятным. Вы, как всегда, заставили нас и плакать, и улыбаться. Мы любим вас. Это был незабываемый вечер".
  • "Спасибо, дорогой Димаш, за то, что ты стал неотъемлемой частью этого замечательного концерта вместе с маэстро Пласидо Доминго и всеми артистами".
  • "Поздравляю с таким грандиозным успехом! Надеюсь, что очень скоро мы увидим вас троих – Пласидо Доминго, Степана Хаузера и Димаша Кудайбергена – выступающих вместе!"
  • "Это был потрясающий, необыкновенный концерт! Меня там не было, но удовольствие получила большое у экрана телефона. Большое спасибо тебе, дорогой Димаш, ты был великолепен. И с нетерпением жду твоего сольного концерта".
  • "Этот концерт был просто невероятным, Ди. Это настолько было завораживающее и красиво, и главное – ты был счастливый! Ты соскучился по выступлениям и мы все по тебе. Сцена для тебя – это воздух, жизнь. Ждем концертов очень. Поздравляю и твоего братишку Мансура! Стоять на такой сцене с мэтрами – это невероятная ступень в его жизни. Все красиво и трогательно, и Пласидо Доминго, который души в тебе не чает, и дуэт с Викторией. Просто роскошь, а не концерт! Спасибо большое тебе".

"Узнал о твоей сложной ситуации": Димаш Кудайберген поддержал Степана Хаузера после отмены концертов

Ранее сообщалось, что к Димашу Кудайбергену обратились испанский оперный певец Пласидо Доминго и украинская оперная певица Виктория Булеева.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: