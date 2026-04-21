"Заставили и плакать, и улыбаться": Димаш Кудайберген сделал заявление после грандиозного шоу в Будапеште

Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген поблагодарил легендарного маэстро Пласидо Доминго и других артистов, выступивших на грандиозном концерте в столице Венгрии 18 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

31-летний казахстанец 20 апреля опубликовал в своем Instagram видео, под которым заявил:

"У нас был незабываемый концерт в Будапеште. Для меня было большой честью разделить сцену с легендарным маэстро Пласидо Доминго. Спасибо, маэстро, за ваше вдохновение и невероятное мастерство... Особая благодарность Марианн и всей команде Virtuosos за организацию этого потрясающего шоу. Спасибо всем за вашу любовь и поддержку. До скорой встречи!"

Также Димаш вновь обратился к своему другу – хорватскому виолончелисту Степану Хаузеру.

"Желаю Хаузеру скорейшего выздоровления. Брат, держись и поправляйся скорее", – написал Кудайберген.

Многомиллионные поклонники из разных уголков планеты поздравили Димаша с грандиозным концертом в Будапеште и отметили, что это был незабываемый день:

"Незабываемый день!"

"Молодцы, гении! Браво, гении!"

"Потрясающий концерт! Поздравляю!"

"Браво за этот незабываемый концерт".

"Ты лучший, хотя тебе нужно только превзойти самого себя. Ты просто молодец!"

"Мы очень по тебе скучали, дорогой… Молодец… Поздравляем и спасибо за все, что ты нам даришь".

"Димаш, этот концерт был просто невероятным. Вы, как всегда, заставили нас и плакать, и улыбаться. Мы любим вас. Это был незабываемый вечер".

"Спасибо, дорогой Димаш, за то, что ты стал неотъемлемой частью этого замечательного концерта вместе с маэстро Пласидо Доминго и всеми артистами".

"Поздравляю с таким грандиозным успехом! Надеюсь, что очень скоро мы увидим вас троих – Пласидо Доминго, Степана Хаузера и Димаша Кудайбергена – выступающих вместе!"

"Это был потрясающий, необыкновенный концерт! Меня там не было, но удовольствие получила большое у экрана телефона. Большое спасибо тебе, дорогой Димаш, ты был великолепен. И с нетерпением жду твоего сольного концерта".

"Этот концерт был просто невероятным, Ди. Это настолько было завораживающее и красиво, и главное – ты был счастливый! Ты соскучился по выступлениям и мы все по тебе. Сцена для тебя – это воздух, жизнь. Ждем концертов очень. Поздравляю и твоего братишку Мансура! Стоять на такой сцене с мэтрами – это невероятная ступень в его жизни. Все красиво и трогательно, и Пласидо Доминго, который души в тебе не чает, и дуэт с Викторией. Просто роскошь, а не концерт! Спасибо большое тебе".

Ранее сообщалось, что к Димашу Кудайбергену обратились испанский оперный певец Пласидо Доминго и украинская оперная певица Виктория Булеева.