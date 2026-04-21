"Заставили и плакать, и улыбаться": Димаш Кудайберген сделал заявление после грандиозного шоу в Будапеште
31-летний казахстанец 20 апреля опубликовал в своем Instagram видео, под которым заявил:
"У нас был незабываемый концерт в Будапеште. Для меня было большой честью разделить сцену с легендарным маэстро Пласидо Доминго. Спасибо, маэстро, за ваше вдохновение и невероятное мастерство... Особая благодарность Марианн и всей команде Virtuosos за организацию этого потрясающего шоу. Спасибо всем за вашу любовь и поддержку. До скорой встречи!"
Также Димаш вновь обратился к своему другу – хорватскому виолончелисту Степану Хаузеру.
"Желаю Хаузеру скорейшего выздоровления. Брат, держись и поправляйся скорее", – написал Кудайберген.
Многомиллионные поклонники из разных уголков планеты поздравили Димаша с грандиозным концертом в Будапеште и отметили, что это был незабываемый день:
- "Незабываемый день!"
- "Молодцы, гении! Браво, гении!"
- "Потрясающий концерт! Поздравляю!"
- "Браво за этот незабываемый концерт".
- "Ты лучший, хотя тебе нужно только превзойти самого себя. Ты просто молодец!"
- "Мы очень по тебе скучали, дорогой… Молодец… Поздравляем и спасибо за все, что ты нам даришь".
- "Димаш, этот концерт был просто невероятным. Вы, как всегда, заставили нас и плакать, и улыбаться. Мы любим вас. Это был незабываемый вечер".
- "Спасибо, дорогой Димаш, за то, что ты стал неотъемлемой частью этого замечательного концерта вместе с маэстро Пласидо Доминго и всеми артистами".
- "Поздравляю с таким грандиозным успехом! Надеюсь, что очень скоро мы увидим вас троих – Пласидо Доминго, Степана Хаузера и Димаша Кудайбергена – выступающих вместе!"
- "Это был потрясающий, необыкновенный концерт! Меня там не было, но удовольствие получила большое у экрана телефона. Большое спасибо тебе, дорогой Димаш, ты был великолепен. И с нетерпением жду твоего сольного концерта".
- "Этот концерт был просто невероятным, Ди. Это настолько было завораживающее и красиво, и главное – ты был счастливый! Ты соскучился по выступлениям и мы все по тебе. Сцена для тебя – это воздух, жизнь. Ждем концертов очень. Поздравляю и твоего братишку Мансура! Стоять на такой сцене с мэтрами – это невероятная ступень в его жизни. Все красиво и трогательно, и Пласидо Доминго, который души в тебе не чает, и дуэт с Викторией. Просто роскошь, а не концерт! Спасибо большое тебе".
Материал по теме
Ранее сообщалось, что к Димашу Кудайбергену обратились испанский оперный певец Пласидо Доминго и украинская оперная певица Виктория Булеева.