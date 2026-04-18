София Ротару прервала длительное молчание
78-летняя украинская эстрадная певица София Ротару довольно редко появляется в социальных сетях. Но 17 апреля 2026 года народная артистка СССР прервала молчание, сообщает Zakon.kz.
Исполнительница хита "Луна, луна" опубликовала на своей странице в Instagram фотографию из семейного архива.
Снимок артистка сопроводила краткой, но трогательной подписью: "День рождения мамы". Известно, что Ротару была вторым ребенком из шестерых детей в семье Александры и Михаила Ротарь.
