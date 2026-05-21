События

Смерть Сауле Базархан: частная клиника в Алматы прервала молчание

блогер Сауле Базархан, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 15:06
В частной алматинской клинике пластической хирургии прервали молчание после смерти блогера и бизнес-леди Сауле Базархан (Ермаханова), сообщает Zakon.kz.

Так, из официального заявления Smart Beauty Clinic следует, что "коллектив клиники выражает искренние и глубокие соболезнования семье, родным и близким пациентки Сауле Ермахановой".

"Для нас это тяжелое событие, которое мы воспринимаем с глубоким человеческим сочувствием и уважением. В настоящее время по факту произошедшего проводятся предусмотренные законодательством процедуры. В связи с необходимостью соблюдения врачебной тайны, уважением к семье пациентки, а также в интересах объективности проводимых мероприятий клиника не считает возможным публично комментировать обстоятельства и медицинские детали произошедшего до завершения официальных процедур", – говорится в заявлении.

Также в клинике заверили, что в настоящий момент прием пациентов не ведется.

53-летняя Сауле Базархан умерла в частной клинике в Алматы 15 мая 2026 года. Произошедшее повергло в шок маму Кайрата Нуртаса – Гульзиру Айдарбекову, с которой блогер дружила.

20 мая дочь Сауле Базархан раскрыла некоторые обстоятельства трагедии, заявив, что клиника все еще оказывает услуги.

21 мая в полиции Алматы сообщили, что по факту смерти Сауле Базархан возбуждено уголовное дело.

Динара Халдарова
