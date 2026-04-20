Культура и шоу-бизнес

"А сколько я вас просила?!": Алсу и Игорь Крутой записали неожиданное видеообращение

певица Алсу, композитор Игорь Крутой, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 18:31
Известная российская певица Алсу Абрамова (более известна как Алсу) и композитор Игорь Крутой сегодня, 20 апреля 2026 года, опубликовали совместный пост в Instagram, в котором сделали приятное заявление, сообщает Zakon.kz.

Артисты проинформировали о совместной работе.

"Дорогие друзья, у нас сюрприз! Игорь Яковлевич написал для меня песню. Наконец-то! Сколько я его уговаривала, просила, умоляла", – сообщила Алсу.

В ответ 71-летний Крутой возразил и сказал, что певица обманывает.

"А сколько я вас просила?! Несколько лет, как минимум", – добавила 42-летняя артистка.

Песня называется "Мама не знает", и ее премьера запланирована на предстоящую пятницу, 24 апреля.

"Ждете?" – обратились к поклонникам Крутой и Алсу.

Реакции от подписчиков долго ждать не пришлось. Они с восторгом восприняли новость, назвав ее приятной и прекрасной. Маэстро и певице пожелали удачи:

  • "Успехов вам".
  • "А сколько мы просили!"
  • "Жду! Думаю, там крутой трек".
  • "Какая прекрасная новость! Ждем".
  • "Нам все понравится, такой союз не может не понравиться".
  • "Какая приятная новость от маэстро и прекрасной Алсу! Ждем премьеру".
  • "Очень ждем! Такой тандем шикарный и песня, уверена, будет шикарной".
  • "А сколько? Точно полюбится и понравится! Как минимум, один постоянный слушатель песни уже есть".
  • "Рады, конечно, ждем сюрприз! Нам понравится, уверена! Удачи! Игорь Яковлевич, не переставайте удивлять!"

Алсу показала свою 71-летнюю маму и поклонники раскрыли "тайну" певицы

Ранее сообщалось, что фанаты Ирины Аллегровой устроили "разнос" Игорю Крутому из-за новой песни. Подробнее об этом – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
