"А сколько я вас просила?!": Алсу и Игорь Крутой записали неожиданное видеообращение
Артисты проинформировали о совместной работе.
"Дорогие друзья, у нас сюрприз! Игорь Яковлевич написал для меня песню. Наконец-то! Сколько я его уговаривала, просила, умоляла", – сообщила Алсу.
В ответ 71-летний Крутой возразил и сказал, что певица обманывает.
"А сколько я вас просила?! Несколько лет, как минимум", – добавила 42-летняя артистка.
Песня называется "Мама не знает", и ее премьера запланирована на предстоящую пятницу, 24 апреля.
"Ждете?" – обратились к поклонникам Крутой и Алсу.
Реакции от подписчиков долго ждать не пришлось. Они с восторгом восприняли новость, назвав ее приятной и прекрасной. Маэстро и певице пожелали удачи:
- "Успехов вам".
- "А сколько мы просили!"
- "Жду! Думаю, там крутой трек".
- "Какая прекрасная новость! Ждем".
- "Нам все понравится, такой союз не может не понравиться".
- "Какая приятная новость от маэстро и прекрасной Алсу! Ждем премьеру".
- "Очень ждем! Такой тандем шикарный и песня, уверена, будет шикарной".
- "А сколько? Точно полюбится и понравится! Как минимум, один постоянный слушатель песни уже есть".
- "Рады, конечно, ждем сюрприз! Нам понравится, уверена! Удачи! Игорь Яковлевич, не переставайте удивлять!"
