"А сколько я вас просила?!": Алсу и Игорь Крутой записали неожиданное видеообращение

Известная российская певица Алсу Абрамова (более известна как Алсу) и композитор Игорь Крутой сегодня, 20 апреля 2026 года, опубликовали совместный пост в Instagram, в котором сделали приятное заявление, сообщает Zakon.kz.

Артисты проинформировали о совместной работе.

"Дорогие друзья, у нас сюрприз! Игорь Яковлевич написал для меня песню. Наконец-то! Сколько я его уговаривала, просила, умоляла", – сообщила Алсу.

В ответ 71-летний Крутой возразил и сказал, что певица обманывает.

"А сколько я вас просила?! Несколько лет, как минимум", – добавила 42-летняя артистка.

Песня называется "Мама не знает", и ее премьера запланирована на предстоящую пятницу, 24 апреля.

"Ждете?" – обратились к поклонникам Крутой и Алсу.

Реакции от подписчиков долго ждать не пришлось. Они с восторгом восприняли новость, назвав ее приятной и прекрасной. Маэстро и певице пожелали удачи:

"Успехов вам".

"А сколько мы просили!"

"Жду! Думаю, там крутой трек".

"Какая прекрасная новость! Ждем".

"Нам все понравится, такой союз не может не понравиться".

"Какая приятная новость от маэстро и прекрасной Алсу! Ждем премьеру".

"Очень ждем! Такой тандем шикарный и песня, уверена, будет шикарной".

"А сколько? Точно полюбится и понравится! Как минимум, один постоянный слушатель песни уже есть".

"Рады, конечно, ждем сюрприз! Нам понравится, уверена! Удачи! Игорь Яковлевич, не переставайте удивлять!"

