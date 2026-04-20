Фанаты Ирины Аллегровой устроили "разнос" Игорю Крутому из-за новой песни
Российский пианист Игорь Крутой опубликовал премьеру композиции под названием "Кино", которую совместно исполнил с Розой Зергерли. Вместо комплиментов и радужных речей именитый музыкант получил волну критики и замечаний, сообщает Zakon.kz.
Фанаты Крутого категорично заявили, что эту песню должна была исполнять другая артистка, а именно Ирина Аллегрова.
Такая реакция связана с тем, что Крутой написал множество песен для Аллегровой. Именно благодаря его композициям у Аллегровой появились хиты, которые сделали ее суперзвездой 90-х. Среди них: "Незаконченный роман", "Я тебя отвоюю" и "Свадебные цветы".
- Песня как всегда – огонь, но ее должна спеть Аллегрова. Ира бы спела так, как будто бы прожила эти моменты, Роза спела просто красивую песню.
- Песня хорошая, но это исполнение душу совсем не тронуло.
- Аллегрова спела бы лучше.
- Песня "Кино" для Аллегровой! Она бы спела с чувством любви.
- Согласна на все 100! Это песня для Ирины!
