Фанаты Ирины Аллегровой устроили "разнос" Игорю Крутому из-за новой песни

Российский пианист Игорь Крутой опубликовал премьеру композиции под названием "Кино", которую совместно исполнил с Розой Зергерли. Вместо комплиментов и радужных речей именитый музыкант получил волну критики и замечаний, сообщает Zakon.kz.

Фанаты Крутого категорично заявили, что эту песню должна была исполнять другая артистка, а именно Ирина Аллегрова.

Такая реакция связана с тем, что Крутой написал множество песен для Аллегровой. Именно благодаря его композициям у Аллегровой появились хиты, которые сделали ее суперзвездой 90-х. Среди них: "Незаконченный роман", "Я тебя отвоюю" и "Свадебные цветы".

Песня как всегда – огонь, но ее должна спеть Аллегрова. Ира бы спела так, как будто бы прожила эти моменты, Роза спела просто красивую песню.

Песня хорошая, но это исполнение душу совсем не тронуло.

Аллегрова спела бы лучше.

Песня "Кино" для Аллегровой! Она бы спела с чувством любви.

Согласна на все 100! Это песня для Ирины!

