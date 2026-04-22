Культура и шоу-бизнес

Егор Бероев жестко высказался о разводе с Алферовой

Алферова и Бероев, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 08:39 Фото: Instagram/ksenialferova
О том, что российские актеры Егор Бероев и Ксения Алферова расстались, стало известно совсем недавно, несмотря на то, что актер ушел из семьи еще в 2022 году. С тех пор бывшие супруги общение не поддерживают, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, первой о расставании рассказала Ксения Алферова. После того, как в прессе поднялся шум, Бероев тоже подтвердил развод с супругой, раскрыв детали расставания.

"В 2022 году, в ноябре, я снял квартиру и ушел, чтоб жить отдельно, о чем и написал в своем блоге. Безусловно, вопрос развода, он всегда болезненный. Всегда. Ведь люди, в особенности те, кто долго жил вместе, более того, известная пара, расстались. Конечно, набежала куча бесов, которые стали радоваться этому. Ну, это нормально", – сказал Бероев в интервью.

Он пояснил, что относится к бывшей жене с уважением и не хочет превращать их развод в хайп. Алферовой он желает всего хорошего и считает ее близким человеком и матерью своей дочери.

"Знаете, так в жизни бывает: люди разводятся, не договорились, по-разному видят вещи какие-то. Иногда это накапливается и становится невыносимо", – описал ситуацию Бероев.

По словам Бероева, никаких больше заявлений экс-супруги делать не намерены.

Ранее сообщалось, что 48-летний Егор Бероев вышел в свет с женой, которая младше его на 27 лет.

Читайте также
48-летний Егор Бероев вышел в свет с женой, которая младше его на 27 лет
05:59, 14 апреля 2026
48-летний Егор Бероев вышел в свет с женой, которая младше его на 27 лет
Ксения Алферова официально рассталась с Егором Бероевым
08:05, 01 февраля 2026
Ксения Алферова официально рассталась с Егором Бероевым
Певец SHAMAN прокомментировал отношения бывшей жены с Егором Кридом
06:45, 16 октября 2024
Певец SHAMAN прокомментировал отношения бывшей жены с Егором Кридом
Последние
Популярные
Читайте также
Легионер "Кайрата" рассказал об адаптации в команде
09:38, Сегодня
Легионер "Кайрата" рассказал об адаптации в команде
Арина Соболенко поделилась секретом успеха, как ей удаётся держаться в топе
09:12, Сегодня
Арина Соболенко поделилась секретом успеха, как ей удаётся держаться в топе
Наставник "Кайсара" примет неожиданное решение после провального старта в КПЛ
08:41, Сегодня
Наставник "Кайсара" примет неожиданное решение после провального старта в КПЛ
Серия пенальти решила исход матча ватерполисток Казахстана на пляжной Азиаде в Китае
08:20, Сегодня
Серия пенальти решила исход матча ватерполисток Казахстана на пляжной Азиаде в Китае
