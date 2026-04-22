"Специально прятал от вас!": Дима Билан "нашел сына" в Усть-Каменогорске
Фото: Instagram/bilanofficial
44-летний народный артист России Дима Билан неожиданно "нашел" сына в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.
Все началось с того, что казахстанка разместила видео с разговором друга своего сына. Как оказалось, мальчик полный тезка знаменитости – Дима Билан.
Публикация тут же стала вирусной. На нее даже отреагировал сам исполнитель хита "Невозможное возможно".
"Зачем вы рассекретили моего сына. Я специально его прятал от вас", – написал Билан в подписи к посту.
Позднее певец поделился этим видео и в своем Threads.
"Мальчик: прячет ребенка, называет его именем с фальшивой фамилией. Мужчина: называет его в честь себя", – добавил он шуточный комментарий.
Комментаторы оживились от "семейной" истории и активно оставляют свои отзывы.
- У меня директор был Сергей Лазарев.
- Вероятность, что ты увидишь Диму Билана в детстве, никогда не равна нулю.
- Его родители знали, что делали, когда называли его Димой.
- У нас в классе была Татьяна Ларина. Я вышла замуж и стала Наталья Подольская. Надеюсь здесь не только зумеры.
- Когда звезда ближе, чем мы думаем.
- Начинаем искать дочь Билана.
- Такой маленький, но уже знаменитый, как отец.
- Этот парнишка явно конкурирует с оригиналом.
- Это ваше любимое видео теперь?
В начале апреля мы рассказывали, что российский исполнитель Сергей Лазарев довел визажиста из Караганды до эйфории. После она заявила, что является самой счастливой женщиной Казахстана.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript