#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
464.73
546.57
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
464.73
546.57
6.19
Культура и шоу-бизнес

"Специально прятал от вас!": Дима Билан "нашел сына" в Усть-Каменогорске

Фото: Instagram/bilanofficial
44-летний народный артист России Дима Билан неожиданно "нашел" сына в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

Все началось с того, что казахстанка разместила видео с разговором друга своего сына. Как оказалось, мальчик полный тезка знаменитости – Дима Билан.

Публикация тут же стала вирусной. На нее даже отреагировал сам исполнитель хита "Невозможное возможно".

"Зачем вы рассекретили моего сына. Я специально его прятал от вас", – написал Билан в подписи к посту.

Позднее певец поделился этим видео и в своем Threads.

"Мальчик: прячет ребенка, называет его именем с фальшивой фамилией. Мужчина: называет его в честь себя", – добавил он шуточный комментарий.

Комментаторы оживились от "семейной" истории и активно оставляют свои отзывы.

  • У меня директор был Сергей Лазарев.
  • Вероятность, что ты увидишь Диму Билана в детстве, никогда не равна нулю.
  • Его родители знали, что делали, когда называли его Димой.
  • У нас в классе была Татьяна Ларина. Я вышла замуж и стала Наталья Подольская. Надеюсь здесь не только зумеры.
  • Когда звезда ближе, чем мы думаем.
  • Начинаем искать дочь Билана.
  • Такой маленький, но уже знаменитый, как отец.
  • Этот парнишка явно конкурирует с оригиналом.
  • Это ваше любимое видео теперь?

В начале апреля мы рассказывали, что российский исполнитель Сергей Лазарев довел визажиста из Караганды до эйфории. После она заявила, что является самой счастливой женщиной Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: