"Специально прятал от вас!": Дима Билан "нашел сына" в Усть-Каменогорске

44-летний народный артист России Дима Билан неожиданно "нашел" сына в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

Все началось с того, что казахстанка разместила видео с разговором друга своего сына. Как оказалось, мальчик полный тезка знаменитости – Дима Билан.

Публикация тут же стала вирусной. На нее даже отреагировал сам исполнитель хита "Невозможное возможно".

"Зачем вы рассекретили моего сына. Я специально его прятал от вас", – написал Билан в подписи к посту.

Позднее певец поделился этим видео и в своем Threads.

"Мальчик: прячет ребенка, называет его именем с фальшивой фамилией. Мужчина: называет его в честь себя", – добавил он шуточный комментарий.

Комментаторы оживились от "семейной" истории и активно оставляют свои отзывы.

У меня директор был Сергей Лазарев.

Вероятность, что ты увидишь Диму Билана в детстве, никогда не равна нулю.

Его родители знали, что делали, когда называли его Димой.

У нас в классе была Татьяна Ларина. Я вышла замуж и стала Наталья Подольская. Надеюсь здесь не только зумеры.

Когда звезда ближе, чем мы думаем.

Начинаем искать дочь Билана.

Такой маленький, но уже знаменитый, как отец.

Этот парнишка явно конкурирует с оригиналом.

Это ваше любимое видео теперь?

