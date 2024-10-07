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Игорь Крутой рассказал, как Дима Билан довел его до "мурашек"

Игорь Крутой рассказал, как Дима Билан довел его до &quot;мурашек&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 15:11 Фото: Instagram/igorkrutoy65
70-летний российский эстрадный композитор Игорь Крутой разместил новый пост, в котором расхвалил 42-летнего народного артиста России Диму Билана. Крутой также рассказал немного о новом совместном проекте, после чего обратился с вопросом к публике, сообщает Zakon.kz.

7 октября на странице Крутого в Instagram появилось видео со встречи с Биланом. В подписи к нему исполнитель подчеркнул, что Дима Билан – один из самых талантливых исполнителей в жанре популярной музыки. Также Крутой назвал его тончайшим художником, который способен сотворить чудо, прикоснувшись к совершенно новому музыкальному материалу.

"Огромная радость и не меньшая гордость в том, что Дима – выпускник нашей "Новой волны", победитель "Евровидения", певец, исполнивший огромное количество песен, ставших хитами… При всем этом Дима не собирается "почивать на лаврах", а находится в постоянном поиске, в чем-то даже расширяя рамки жанра… Именно он довел меня до "мурашек" гигантского размера, исполнив мою "Я тебя отвоюю".Игорь Крутой

Далее Крутой рассказал, что предложил Диме участие в большом новом музыкальном проекте.

"Что из этого получится – мы пока оба не понимаем, но… "лиха беда начало". Я достаточно суеверный, да и загадывать вперед не люблю, но, все-таки, на ваш взгляд, дорогие подписчики, что получится у нас с Димой и получится ли вообще?"Игорь Крутой

Билан же скромно прокомментировал этот пост:

"Мое величайшее почтение, Игорь Яковлевич! Грандиозное грядет! Чувствую! Вижу! Знаю! Дорожу!"

Комментаторы единогласно отметили, что все задуманное сбудется и пожелали успехов новому проекту.

В конце августа Крутой показал суперзвезд, которые исполнили свои хиты на "Новой волне".

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