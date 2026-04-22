#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.73
546.57
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.73
546.57
6.19
Культура и шоу-бизнес

Казахстан и Россия укрепляют культурное сотрудничество

афиша, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 13:45 Фото: МКИ РК
В Астане состоятся Дни культуры России в Казахстане. Программа объединит творческие и деловые мероприятия, направленные на дальнейшее укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами, сообщает Zakon.kz.

Главным событием станет торжественная церемония открытия Дней культуры России, которая пройдет 23 апреля на сцене театра "Астана Опера". В этот же день в столице откроется Фестиваль российского кино в Казахстане, показы которого продлятся до 26 апреля.

Кроме того, важной частью программы станет круглый стол, который пройдет 23 апреля в Национальном музее Республики Казахстан с участием представителей творческой и научной интеллигенции двух стран.

Отметим, с 10 по 13 октября 2025 года в Москве состоялись Дни культуры Республики Казахстан в Российской Федерации.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: