Казахстан и Россия укрепляют культурное сотрудничество
В Астане состоятся Дни культуры России в Казахстане. Программа объединит творческие и деловые мероприятия, направленные на дальнейшее укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами, сообщает Zakon.kz.
Главным событием станет торжественная церемония открытия Дней культуры России, которая пройдет 23 апреля на сцене театра "Астана Опера". В этот же день в столице откроется Фестиваль российского кино в Казахстане, показы которого продлятся до 26 апреля.
Кроме того, важной частью программы станет круглый стол, который пройдет 23 апреля в Национальном музее Республики Казахстан с участием представителей творческой и научной интеллигенции двух стран.
Отметим, с 10 по 13 октября 2025 года в Москве состоялись Дни культуры Республики Казахстан в Российской Федерации.
