Написанная Крутым грустная песня "Ты знаешь, мама" зазвучала по-новому в исполнении певца из Армении

Известный российский композитор Игорь Крутой опубликовал видео нового звучания песни "Ты знаешь, мама". В нем грустную композицию певицы Дианы Гурцкой исполнил артист из Армении Gabriel Jeeg (настоящее имя – Гарник Бегларян), которому подпевал огромный стадион зрителей, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая совместная публикация появилась на странице 71-летнего маэстро и 34-летнего армянского певца в Instagram 3 мая 2026 года.

"Вот и отыскались авторы песни "Ты знаешь, мама", которая сейчас завирусилась в соцсетях…" – написал под постом Крутой.

Одной из первых на публикацию отреагировала Гурцкая.

"Классное трендовое прочтение культовой работы гениального Игоря Крутого! Спасибо за кавер!" – написала 47-летняя артистка.

Также к композитору обратился автор кавера Gabriel Jeeg.

"Уау, я так счастлив! Огромное спасибо, мой любимый Игорь Крутой джан!" – отметил он в комментариях.

Поклонники маэстро и артистов поддались ностальгии. Они поделились своими историями, связанными с этой грустной песней. Но нашлись и те, кому показалось странным, что "женскую" композицию исполняет мужчина. При этом большинство комментаторов просто выразили огромную благодарность Крутому:

"Ого! Вот это мощь!"

"Мурашки от пронзительного произведения".

"Да я и знала, что вы, Игорь Яковлевич, автор".

"А кто-то не знал, кто его автор и первый исполнитель?"

"Действительно, Крутой – он и есть и будет крутым всегда".

"Все-таки музыка – это мощная сила! Все чувства наружу..."

"Конечно, только наш Игорь Яковлевич пишет самую трогательную музыку".

"Я через эту песню разговаривала с мамой постоянно. Спасибо вам большое".

"Это очень большая песня! Спасибо вам за нее и не только за нее, Игорь Яковлевич".

"Все новое – хорошо забытое старое. Но вашу музыку невозможно забыть или не узнать!"

"Я так плакала, когда первый раз увидела клип, мне было 12 лет... Время так быстро летит, уже 24".

"Я только сейчас узнала, что автор песни, оказывается, Игорь Крутой. А к исполнительнице особое отношение".

"Это моя самая любимая песня в исполнении Дианы. Это женская песня. Почему ее мужчина стал петь – непонятно".

"В исполнении Дианы эта прекрасная песня звучит так, как и должна звучать. Но это явно не мужское исполнение".

"Игорь Яковлевич, спасибо огромное за прекрасную песню. Одна из моих любимых песен. Очень грустная рассказывается история в этой песне".

"Каждый раз, когда слышу эту песню, я всегда плачу. В 2002 году мой мир рухнул, я целыми днями слушала эту песню. Вы на самом деле крутой, Игорь Яковлевич".

"Помню, как песня запала в сердце с первого раза. Помню, как ее долго напевала целыми днями… Тот период был особенным в моей жизни, очень счастливым и незабываемым. И снова вам спасибо, Игорь Яковлевич, за чудесное творчество, за эмоции и любовь к своему зрителю".

30 апреля 2026 года Игорь Крутой показал закулисье съемок клипа 42-летней Алсу.