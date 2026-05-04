Написанная Крутым грустная песня "Ты знаешь, мама" зазвучала по-новому в исполнении певца из Армении
Соответствующая совместная публикация появилась на странице 71-летнего маэстро и 34-летнего армянского певца в Instagram 3 мая 2026 года.
"Вот и отыскались авторы песни "Ты знаешь, мама", которая сейчас завирусилась в соцсетях…" – написал под постом Крутой.
Одной из первых на публикацию отреагировала Гурцкая.
"Классное трендовое прочтение культовой работы гениального Игоря Крутого! Спасибо за кавер!" – написала 47-летняя артистка.
Также к композитору обратился автор кавера Gabriel Jeeg.
"Уау, я так счастлив! Огромное спасибо, мой любимый Игорь Крутой джан!" – отметил он в комментариях.
Поклонники маэстро и артистов поддались ностальгии. Они поделились своими историями, связанными с этой грустной песней. Но нашлись и те, кому показалось странным, что "женскую" композицию исполняет мужчина. При этом большинство комментаторов просто выразили огромную благодарность Крутому:
- "Ого! Вот это мощь!"
- "Мурашки от пронзительного произведения".
- "Да я и знала, что вы, Игорь Яковлевич, автор".
- "А кто-то не знал, кто его автор и первый исполнитель?"
- "Действительно, Крутой – он и есть и будет крутым всегда".
- "Все-таки музыка – это мощная сила! Все чувства наружу..."
- "Конечно, только наш Игорь Яковлевич пишет самую трогательную музыку".
- "Я через эту песню разговаривала с мамой постоянно. Спасибо вам большое".
- "Это очень большая песня! Спасибо вам за нее и не только за нее, Игорь Яковлевич".
- "Все новое – хорошо забытое старое. Но вашу музыку невозможно забыть или не узнать!"
- "Я так плакала, когда первый раз увидела клип, мне было 12 лет... Время так быстро летит, уже 24".
- "Я только сейчас узнала, что автор песни, оказывается, Игорь Крутой. А к исполнительнице особое отношение".
- "Это моя самая любимая песня в исполнении Дианы. Это женская песня. Почему ее мужчина стал петь – непонятно".
- "В исполнении Дианы эта прекрасная песня звучит так, как и должна звучать. Но это явно не мужское исполнение".
- "Игорь Яковлевич, спасибо огромное за прекрасную песню. Одна из моих любимых песен. Очень грустная рассказывается история в этой песне".
- "Каждый раз, когда слышу эту песню, я всегда плачу. В 2002 году мой мир рухнул, я целыми днями слушала эту песню. Вы на самом деле крутой, Игорь Яковлевич".
- "Помню, как песня запала в сердце с первого раза. Помню, как ее долго напевала целыми днями… Тот период был особенным в моей жизни, очень счастливым и незабываемым. И снова вам спасибо, Игорь Яковлевич, за чудесное творчество, за эмоции и любовь к своему зрителю".
