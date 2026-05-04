#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
464.53
543.73
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
464.53
543.73
6.15
Культура и шоу-бизнес

Написанная Крутым грустная песня "Ты знаешь, мама" зазвучала по-новому в исполнении певца из Армении

композитор Игорь Крутой, певица Диана Гурцкая, певец Гарник Бегларян, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 10:52 Фото: Instagram/igorkrutoy65, Instagram/diana.gurtskaya.official, Instagram/gabrieljeeg
Известный российский композитор Игорь Крутой опубликовал видео нового звучания песни "Ты знаешь, мама". В нем грустную композицию певицы Дианы Гурцкой исполнил артист из Армении Gabriel Jeeg (настоящее имя – Гарник Бегларян), которому подпевал огромный стадион зрителей, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая совместная публикация появилась на странице 71-летнего маэстро и 34-летнего армянского певца в Instagram 3 мая 2026 года.

"Вот и отыскались авторы песни "Ты знаешь, мама", которая сейчас завирусилась в соцсетях…" – написал под постом Крутой.

Одной из первых на публикацию отреагировала Гурцкая.

"Классное трендовое прочтение культовой работы гениального Игоря Крутого! Спасибо за кавер!" – написала 47-летняя артистка.

Также к композитору обратился автор кавера Gabriel Jeeg.

"Уау, я так счастлив! Огромное спасибо, мой любимый Игорь Крутой джан!" – отметил он в комментариях.

Поклонники маэстро и артистов поддались ностальгии. Они поделились своими историями, связанными с этой грустной песней. Но нашлись и те, кому показалось странным, что "женскую" композицию исполняет мужчина. При этом большинство комментаторов просто выразили огромную благодарность Крутому:

  • "Ого! Вот это мощь!"
  • "Мурашки от пронзительного произведения".
  • "Да я и знала, что вы, Игорь Яковлевич, автор".
  • "А кто-то не знал, кто его автор и первый исполнитель?"
  • "Действительно, Крутой – он и есть и будет крутым всегда".
  • "Все-таки музыка – это мощная сила! Все чувства наружу..."
  • "Конечно, только наш Игорь Яковлевич пишет самую трогательную музыку".
  • "Я через эту песню разговаривала с мамой постоянно. Спасибо вам большое".
  • "Это очень большая песня! Спасибо вам за нее и не только за нее, Игорь Яковлевич".
  • "Все новое – хорошо забытое старое. Но вашу музыку невозможно забыть или не узнать!"
  • "Я так плакала, когда первый раз увидела клип, мне было 12 лет... Время так быстро летит, уже 24".
  • "Я только сейчас узнала, что автор песни, оказывается, Игорь Крутой. А к исполнительнице особое отношение".
  • "Это моя самая любимая песня в исполнении Дианы. Это женская песня. Почему ее мужчина стал петь – непонятно".
  • "В исполнении Дианы эта прекрасная песня звучит так, как и должна звучать. Но это явно не мужское исполнение".
  • "Игорь Яковлевич, спасибо огромное за прекрасную песню. Одна из моих любимых песен. Очень грустная рассказывается история в этой песне".
  • "Каждый раз, когда слышу эту песню, я всегда плачу. В 2002 году мой мир рухнул, я целыми днями слушала эту песню. Вы на самом деле крутой, Игорь Яковлевич".
  • "Помню, как песня запала в сердце с первого раза. Помню, как ее долго напевала целыми днями… Тот период был особенным в моей жизни, очень счастливым и незабываемым. И снова вам спасибо, Игорь Яковлевич, за чудесное творчество, за эмоции и любовь к своему зрителю".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 10:52
Диана Гурцкая оставила в соцсетях трогательное послание покойному мужу

30 апреля 2026 года Игорь Крутой показал закулисье съемок клипа 42-летней Алсу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
певица Алсу, композитор Игорь Крутой
17:31, 28 апреля 2026
Казахстанский шоколад "украл" внимание у Алсу и Крутого в новом видео
Игорь Крутой перепел легендарную песню Михаила Шуфутинского
11:27, 03 сентября 2024
Игорь Крутой перепел легендарную песню Михаила Шуфутинского "3 сентября"
композитор Игорь Крутой, певица Ирина Аллегрова
13:36, 30 сентября 2025
"Страдаем, переживаем": поклонники эмоционально отреагировали на пост Крутого про Аллегрову
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Избивал его каждый день&quot;: Чимаев вспомнил, как Стрикленд избегал спаррингов с ним
02:46, 05 мая 2026
"Избивал его каждый день": Чимаев вспомнил, как Стрикленд избегал спаррингов с ним
&quot;Я не единственный, кто ему уступает&quot;: Зверев оценил доминирование Синнера в туре
02:18, 05 мая 2026
"Я не единственный, кто ему уступает": Зверев оценил доминирование Синнера в туре
&quot;Создаёт настрой&quot;: Чимаев привлёк Царукяна в качестве секунданта на бой со Стриклендом
01:49, 05 мая 2026
"Создаёт настрой": Чимаев привлёк Царукяна в качестве секунданта на бой со Стриклендом
Елена Рыбакина провела тренировку с Буассон перед стартом &quot;тысячника&quot; в Риме
01:15, 05 мая 2026
Елена Рыбакина провела тренировку с Буассон перед стартом "тысячника" в Риме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: