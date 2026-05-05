Звезда "Қыз Жібек" высказалась о скандале с камзолом и пожизненной пенсии в 1 млн тенге от Баян Алагузовой

Известная советская и казахстанская актриса Меруерт Утекешева прокомментировала нашумевшую историю с камзолом из культового фильма "Қыз Жібек", который подарили продюсеру Баян Алагузовой, и высказалась о пожизненной пенсии, сообщает Zakon.kz.

В интервью телеведущей Майе Бекбаевой, которое вышло 4 мая 2026 года, народная артистка РК отметила, что не искала камзол, в котором снималась в легендарном фильме, и объяснила причину.

"Я не пыталась его искать, потому что до этого, когда я была в киностудии, я спрашивала. Но, к сожалению, когда была перестройка, многие оставшиеся костюмы были утеряны. Этот именно камзол я впервые увидела, когда Баян примеряла, показала. Я понимаю, что многие были недовольны, что она примеряла. Но у творческого человека всегда будет захлест. Вот он увидел: "Ой, как здорово! Сохранился такой камзол Жибек и тем более по фигуре подходит!" Это просто ее внутренний был восторг", – сказала Меруерт Утекешева.

75-летняя актриса считает, что Алагузова "не хотела никого обидеть".

"Баян Алагузова, естественно, его сохранит и, естественно, он будет в музее, но не сейчас. Но он будет в музее – в ее музее или она в Национальный музей отдаст, это будет ее решение. За это осуждать ее, даже про меня сказали, что якобы это я подарила, извините. Он на самом деле неплохо сохранился", – подчеркнула звезда фильма "Қыз Жібек".

Также она высказалась о широком жесте Алагузовой, которая пообещала "пожизненную благодарность в размере 1 млн тенге каждый месяц".

"Пока мы не связывались, пока я не разговаривала с ней. Но, вы знаете, но ведь она же тоже творческий человек. Она тоже снималась в кино как актриса, воспитывала девушек, которые пели и поют. Она им помогала, чтобы они могли подняться. Также она и фильмы снимала. Я наблюдала за ее творчеством, знаю, мнения разные – кому-то нравится, кому-то нет. Но она много работала, вкладывала свою душу и продолжает работать... По-моему, она так и сказала, что меценаты не должны забывать творческих людей", – отметила Меруерт Утекешева.

16 апреля 2026 года Баян Алагузова в своем Instagram рассказала, что заполучила легендарный камзол из культового фильма "Қыз Жібек". После в Сети разгорелся скандал, на который отреагировали в Минкультуры.

28 апреля Баян Алагузова записала новое видео в камзоле, в котором заявила, что рано или поздно она передаст национальное достояние в музей. Также продюсер лично обратилась к исполнительнице роли Кыз Жибек Меруерт Утекешевой, которой пообещала подарить шубу и выплачивать пожизненную пенсию в размере 1 млн тенге.

1 мая телеведущая, журналист и продюсер Майя Бекбаева анонсировала выход интервью с Меруерт Утекешевой.