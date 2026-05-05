#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
465.01
543.55
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
465.01
543.55
6.15
Культура и шоу-бизнес

Звезда "Қыз Жібек" высказалась о скандале с камзолом и пожизненной пенсии в 1 млн тенге от Баян Алагузовой

продюсер Баян Алагузова, актриса Меруерт Утекешева, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 11:10 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy, Instagram/zhibektas, из архива "Казахфильм"
Известная советская и казахстанская актриса Меруерт Утекешева прокомментировала нашумевшую историю с камзолом из культового фильма "Қыз Жібек", который подарили продюсеру Баян Алагузовой, и высказалась о пожизненной пенсии, сообщает Zakon.kz.

В интервью телеведущей Майе Бекбаевой, которое вышло 4 мая 2026 года, народная артистка РК отметила, что не искала камзол, в котором снималась в легендарном фильме, и объяснила причину.

"Я не пыталась его искать, потому что до этого, когда я была в киностудии, я спрашивала. Но, к сожалению, когда была перестройка, многие оставшиеся костюмы были утеряны. Этот именно камзол я впервые увидела, когда Баян примеряла, показала. Я понимаю, что многие были недовольны, что она примеряла. Но у творческого человека всегда будет захлест. Вот он увидел: "Ой, как здорово! Сохранился такой камзол Жибек и тем более по фигуре подходит!" Это просто ее внутренний был восторг", – сказала Меруерт Утекешева.

75-летняя актриса считает, что Алагузова "не хотела никого обидеть".

"Баян Алагузова, естественно, его сохранит и, естественно, он будет в музее, но не сейчас. Но он будет в музее – в ее музее или она в Национальный музей отдаст, это будет ее решение. За это осуждать ее, даже про меня сказали, что якобы это я подарила, извините. Он на самом деле неплохо сохранился", – подчеркнула звезда фильма "Қыз Жібек".

Также она высказалась о широком жесте Алагузовой, которая пообещала "пожизненную благодарность в размере 1 млн тенге каждый месяц".

"Пока мы не связывались, пока я не разговаривала с ней. Но, вы знаете, но ведь она же тоже творческий человек. Она тоже снималась в кино как актриса, воспитывала девушек, которые пели и поют. Она им помогала, чтобы они могли подняться. Также она и фильмы снимала. Я наблюдала за ее творчеством, знаю, мнения разные – кому-то нравится, кому-то нет. Но она много работала, вкладывала свою душу и продолжает работать... По-моему, она так и сказала, что меценаты не должны забывать творческих людей", – отметила Меруерт Утекешева.

16 апреля 2026 года Баян Алагузова в своем Instagram рассказала, что заполучила легендарный камзол из культового фильма "Қыз Жібек". После в Сети разгорелся скандал, на который отреагировали в Минкультуры.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 11:10
Алагузова не сдержалась и ответила на хейт о "муже-олигархе" и камзоле

28 апреля Баян Алагузова записала новое видео в камзоле, в котором заявила, что рано или поздно она передаст национальное достояние в музей. Также продюсер лично обратилась к исполнительнице роли Кыз Жибек Меруерт Утекешевой, которой пообещала подарить шубу и выплачивать пожизненную пенсию в размере 1 млн тенге.

1 мая телеведущая, журналист и продюсер Майя Бекбаева анонсировала выход интервью с Меруерт Утекешевой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
00:13, 17 апреля 2026
Баян Алагузова заполучила легендарный камзол из культового фильма "Қыз Жібек"
продюсер Баян Алагузова
17:15, 17 апреля 2026
Скандал вокруг камзола из "Қыз Жібек": Минкультуры отреагировало на публикацию Баян Алагузовой
продюсер Баян Алагузова
22:23, 28 апреля 2026
Шуба и пожизненный миллион: Баян Алагузова обратилась к Меруерт Утекешевой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Возникли проблемы с аллергией&quot;: Рыбакина рассказала о самочувствии перед Римом
06:42, Сегодня
"Возникли проблемы с аллергией": Рыбакина рассказала о самочувствии перед Римом
&quot;Трибуны давили, но мы выстояли&quot;: Никитин подвёл итоги матча с Польшей на ЧМ
06:22, Сегодня
"Трибуны давили, но мы выстояли": Никитин подвёл итоги матча с Польшей на ЧМ
&quot;Возможно всё что угодно&quot;: чемпион Almaty Open оценил шансы Джоковича на 25-й &quot;Шлем&quot;
05:49, Сегодня
Чемпион Almaty Open оценил шансы Джоковича на 25-й "Шлем"
Семён Симонов оценил победу над Польшей и высказался о роли молодой тройки
05:20, Сегодня
Семён Симонов оценил победу над Польшей и высказался о роли молодой тройки
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: