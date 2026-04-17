Алагузова не сдержалась и ответила на хейт о "муже-олигархе" и камзоле

Известный казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова ответила на хейт вокруг камзола из фильма "Қыз Жібек", сообщает Zakon.kz.

В Instagram она опубликовала серию гневных роликов, в которых жестко показала свою позицию.

"Национальное достояние – камзол Кыз Жибек – оказался, как утверждают, в руках жены олигарха и богатой женщины. Теперь у меня, оказывается, нет ни имени, ни звания, ни каких-либо заслуг перед искусством и культурой моей страны. Так вот, диванные журналисты. Сначала загуглите, что такое "олигарх". Мой муж не олигарх, а честный и порядочный предприниматель, который платит большие налоги в казну страны. Это первое. Второе. Прежде чем устраивать скандал на всю страну, определитесь: у вас культурный шок или просто желание хайпа? Почему-то более 50 лет этот камзол никому не был нужен, о нем никто не вспоминал. Почему же вы раньше не задавались вопросом: "Где костюмы великого фильма? Где они? Кто их сохранил?" Ответ прост – никто. Сохранила одна женщина, которая не дала выбросить этот камзол в мусор еще 30 лет назад. Никто, ни одно руководство Казахстана не задавалось вопросом: где костюмы великого фильма? Где костюмы "Кыз Жибек"? Почему они до сих пор не в музее? Потому что они никому не были нужны", – заявила Алагузова.

Также она отметила, что данный камзол нигде не числится по бумагам, а значит официально вообще не существует. По ее словам, музей "Казахфильма" не способен дать новую жизнь и новую волну популярности данному историческому артефакту. Кроме того, продюсер напомнила, что в развитых странах распространена практика, когда раритетные вещи могут находиться в частных руках.

Более того, Алагузова и рассказала, что планирует сделать с камзолом.

"На следующий год, во время проведения национального конкурса красоты и культуры "Казак аруы", я сошью реплики один в один, как и планировала. Потому что считаю, что Меруерт Утекешева достойна того, чтобы при жизни ей посвятили целый конкурс. Она – символ женской красоты. (...) Что бы я ни делала, я делаю это во благо, во имя созидания. И как же много желающих сказать: "Когда уже эта Баян заткнется? Когда же она прекратит что-то делать? Когда же она перестанет что-то генерировать?" Вас бесит, что все это у меня. Пусть и дальше бесит. Давайте смиримся с тем, что этот камзол – мой", – сказала продюсер.

Кроме того, Алагузова выразила обиду, что любой ее шаг "превращается в новость национального масштаба".

Однако в комментариях казахстанцы активно поддерживают продюсера и желают, чтобы камзол остался в ее руках:

А я считаю что камзол попал в достойные руки, которые сохранят эту историю! И он вам чертовски идет.

Вы достойны всего. Так рада, что именно вам попал он в руки.

Баян Алагузова, если вам этот камзол доверили, то вы и достойны. Значит никто другой – ни музей ни другие знаменитости – не были достойны.

Браво под каждым словом!

В итоге Алагузова заявила, что планирует и дальше выкупать костюмы великих женщин Казахстана. В частности, она хотела бы приобрести костюмы Розы Рымбаевой.

Ранее сообщалось, что Алагузова стала обладательницей уникального артефакта из истории отечественного кинематографа – легендарного розового камзола главной героини фильма "Қыз Жібек". Позже Минкультуры отреагировало на публикацию Баян Алагузовой.