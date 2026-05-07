Япония и Узбекистан станут вместе снимать аниме

Японская студия ELF-IN открывает филиал в Узбекистане для развития анимации, сообщает Zakon.kz.

В рамках этого сотрудничества ожидается выделение гранта в размере более 700 тыс. долларов США для подготовки зрелых специалистов в области анимации. Об этом передает пресс-служба Министерства цифровых технологий Республики Узбекистан.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы:

создания высокооплачиваемых рабочих мест для талантливой молодежи;

развития мягких навыков;

создания совместных образовательных программ;

расширения предоставления удаленных услуг и увеличения экспорта цифровых услуг.

"В рамках сотрудничества будет налажено анимационное образование, ориентированное на японский рынок, и привлечены ведущие японские специалисты. Также будет открыто дочернее предприятие компании в Узбекистане, будут созданы высокооплачиваемые рабочие места", – говорится в сообщении.

