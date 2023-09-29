Демографический кризис: власти Японии обратили внимание на аниме

Власти Японии ошеломлены спросом одиноких мужчин и женщин на встречи в тематическом парке аниме-студии Ghibli, сообщает Zakon.kz.

Организаторы вечеринки "конкацу" (сватовство) в Японии получили огромное количество заявок на участие в мероприятии, которое объединяет поклонников аниме от студии Ghibli, сообщает SCMP.

Местные власти префектуры Аити в центральной части Японии недавно объявили, что вечеринка "конкацу" состоится 7 октября в мемориальном парке Аити Экспо, где также расположен парк студии Ghibli.

В этом тематическом парке воспроизвели культовые места из аниме, в том числе лес Дондоко из "Мой сосед Тоторо" и деревню Мононоке из "Принцессы Мононоке".

Организаторы "конкацу" рассказали, что хотели устроить вечеринку знакомств, где одинокие мужчины и женщины могли бы встретиться лично.

Парк Гибли рассчитан на 400 одиноких мужчин и женщин, но местные власти были ошеломлены, узнав о 2249 желающих.

Заявки подавали только люди в возрасте от 20 до 39 лет, живущие, работающие или получающие высшее образование в префектуре Айти. В результате лотереи организаторы сократили число претендентов до 200 мужчин и 200 женщин.



Участников разделят на группы по три мужчины и три женщины и дадут им задания в парке, разгадать которые поможет глубокое знание фильмов и персонажей аниме.





Местные органы власти по всей Японии все чаще берут решение демографического кризиса в свои руки, пытаясь собрать вместе одиноких людей, ищущих романтических отношений, в надежде, что некоторые из них встретят друг друга, поженятся и заведут детей.

В августе министерство внутренних дел опубликовало отчет, согласно которому в 2022 году население Японии сократилось более чем на 800 тыс. человек из-за рекордно низкого уровня рождаемости и рекордно высокого уровня смертности.

Численность населения страны, составляющая в настоящее время 122,4 млн. человек, сокращается уже 15 лет подряд.