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Культура и шоу-бизнес

Аниме "Человек-бензопила" обзавелось тизером

Аниме, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 08:31 Фото: X/MAPPA
22 декабря студия MAPPA выложила тизер аниме-фильма, сообщает Zakon.kz.

За полторы минуты тизера авторы показывают завязку "Человека-бензопилы" и отрывки из боевых сцен. По сюжету обычный японский беспризорник зарабатывает на жизнь охотой на ведьм. Главный герой знакомится с работницей кафе по имени Резе и влюбляется, но в то же время хочет остаться верным своей начальнице, с которой он в отношениях.

Релиз ленты запланирован на 2025 год.

Также в числе предстоящих новинок: мистический триллер "Охотники на призрака", самый популярный тизер Warner Bros. – "Супермен", тизер киноадаптации популярного мультфильма "Лило и Стич", а также трейлер фильма "Электрический штат" от братьев Руссо.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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