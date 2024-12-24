Аниме "Человек-бензопила" обзавелось тизером

22 декабря студия MAPPA выложила тизер аниме-фильма, сообщает Zakon.kz.

За полторы минуты тизера авторы показывают завязку "Человека-бензопилы" и отрывки из боевых сцен. По сюжету обычный японский беспризорник зарабатывает на жизнь охотой на ведьм. Главный герой знакомится с работницей кафе по имени Резе и влюбляется, но в то же время хочет остаться верным своей начальнице, с которой он в отношениях.

Релиз ленты запланирован на 2025 год.

Также в числе предстоящих новинок: мистический триллер "Охотники на призрака", самый популярный тизер Warner Bros. – "Супермен", тизер киноадаптации популярного мультфильма "Лило и Стич", а также трейлер фильма "Электрический штат" от братьев Руссо.