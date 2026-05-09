Астанчанин трогательно исполнил песню "Журавли" на домбре

Житель Астаны Жаксылык Мухаметжанов продемонстрировал, как известная военная песня звучит на домбре, сообщает Zakon.kz.

Домбра – культурное достояние и гордость казахстанцев. Ее звучание еще больше очаровывает мировое сообщество. В этот раз с помощью Жаксылыка Мухаметжанова она зазвучала в песне "Журавли".

"Журавли" – песня композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова в переводе на русский язык Наума Гребнева. Одна из популярнейших во всем мире русскоязычных песен о войне.

"Под песню "Журавли" невозможно остаться равнодушным. В ней – боль миллионов людей, разлука, память и великая сила духа. 9 мая напоминает нам о цене мира, который достался слишком дорогой ценой. Важно помнить историю, чтить подвиг героев и не позволять времени стереть эти чувства из наших сердец. Пока жива память – жива и благодарность", – написал популярный казахстанский домбрист.

Комментаторы признались, что им очень понравилось исполнение, которое передает всю боль военных лет:

Нет слов, только слезы.

Душевное исполнение.

Восхитительно, слушать можно бесконечно.

Спасибо за эту трогательную душевную красивую мелодию "Журавли". Домбра передает ту боль страдания народа, которую перенесли люди во время этой жестокой войны. С великим светлым праздником, с Днем Победы! Вечная светлая память всем людям, погибшим в ВОВ. Спасибо им за Победу и за свободу. Низкий поклон ветеранам ВОВ.

С Днем Победы! Музыка, как магия, запускает память о событиях прошлого, о наших воинах, предков. О важной Победе над нацизмом. Мира всем и добра.

Жаксылык Мухаметжанов – один из самых креативных композиторов и музыкантов, вложивший колоссальный труд в популяризацию домбры. Он вдохнул новую жизнь в казахский национальный инструмент, продемонстрировав слушателям, что на нем можно прекрасно исполнять не только традиционную музыку, но и мировые хиты.