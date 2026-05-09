Астанчанин трогательно исполнил песню "Журавли" на домбре
Домбра – культурное достояние и гордость казахстанцев. Ее звучание еще больше очаровывает мировое сообщество. В этот раз с помощью Жаксылыка Мухаметжанова она зазвучала в песне "Журавли".
"Журавли" – песня композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова в переводе на русский язык Наума Гребнева. Одна из популярнейших во всем мире русскоязычных песен о войне.
"Под песню "Журавли" невозможно остаться равнодушным. В ней – боль миллионов людей, разлука, память и великая сила духа. 9 мая напоминает нам о цене мира, который достался слишком дорогой ценой. Важно помнить историю, чтить подвиг героев и не позволять времени стереть эти чувства из наших сердец. Пока жива память – жива и благодарность", – написал популярный казахстанский домбрист.
Комментаторы признались, что им очень понравилось исполнение, которое передает всю боль военных лет:
- Нет слов, только слезы.
- Душевное исполнение.
- Восхитительно, слушать можно бесконечно.
- Спасибо за эту трогательную душевную красивую мелодию "Журавли". Домбра передает ту боль страдания народа, которую перенесли люди во время этой жестокой войны. С великим светлым праздником, с Днем Победы! Вечная светлая память всем людям, погибшим в ВОВ. Спасибо им за Победу и за свободу. Низкий поклон ветеранам ВОВ.
- С Днем Победы! Музыка, как магия, запускает память о событиях прошлого, о наших воинах, предков. О важной Победе над нацизмом. Мира всем и добра.
Жаксылык Мухаметжанов – один из самых креативных композиторов и музыкантов, вложивший колоссальный труд в популяризацию домбры. Он вдохнул новую жизнь в казахский национальный инструмент, продемонстрировав слушателям, что на нем можно прекрасно исполнять не только традиционную музыку, но и мировые хиты.