Культура и шоу-бизнес

Астанчанин трогательно исполнил песню "Журавли" на домбре

Фото: instagram/zhakso
Житель Астаны Жаксылык Мухаметжанов продемонстрировал, как известная военная песня звучит на домбре, сообщает Zakon.kz.

Домбра – культурное достояние и гордость казахстанцев. Ее звучание еще больше очаровывает мировое сообщество. В этот раз с помощью Жаксылыка Мухаметжанова она зазвучала в песне "Журавли".

"Журавли" – песня композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова в переводе на русский язык Наума Гребнева. Одна из популярнейших во всем мире русскоязычных песен о войне.

"Под песню "Журавли" невозможно остаться равнодушным. В ней – боль миллионов людей, разлука, память и великая сила духа. 9 мая напоминает нам о цене мира, который достался слишком дорогой ценой. Важно помнить историю, чтить подвиг героев и не позволять времени стереть эти чувства из наших сердец. Пока жива память – жива и благодарность", – написал популярный казахстанский домбрист.

Комментаторы признались, что им очень понравилось исполнение, которое передает всю боль военных лет:

  • Нет слов, только слезы.
  • Душевное исполнение.
  • Восхитительно, слушать можно бесконечно.
  • Спасибо за эту трогательную душевную красивую мелодию "Журавли". Домбра передает ту боль страдания народа, которую перенесли люди во время этой жестокой войны. С великим светлым праздником, с Днем Победы! Вечная светлая память всем людям, погибшим в ВОВ. Спасибо им за Победу и за свободу. Низкий поклон ветеранам ВОВ.
  • С Днем Победы! Музыка, как магия, запускает память о событиях прошлого, о наших воинах, предков. О важной Победе над нацизмом. Мира всем и добра.

Жаксылык Мухаметжанов – один из самых креативных композиторов и музыкантов, вложивший колоссальный труд в популяризацию домбры. Он вдохнул новую жизнь в казахский национальный инструмент, продемонстрировав слушателям, что на нем можно прекрасно исполнять не только традиционную музыку, но и мировые хиты.

Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
