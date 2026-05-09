В Казнете обсуждают предстоящий концерт Розы Рымбаевой
Фото: Instagram/rozarymbaeva
Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева сделала объявление о предстоящем концерте в Астане, который пройдет 27 мая в 19:00 в концертном зале "Қазақконцерт" имени Розы Баглановой, сообщает Zakon.kz.
Эта новость вызвала масштабное бсуждение в соцсетях. Дело в том, что билеты на концерт народной любимицы уже начали активно раскупать сразу после анонса.
Поклонники артистки делятся эмоциями о предстоящем шоу в соцсетях, высказываясь о певице:
- Роза Рымбаева – замечательная певица. Обожаю этот голос, такой сильный! Супер.
- Билет уже в руке!
- Обожаю, уважаю и очень люблю нашу Розу. Счастья ей, радости.
- Пойду. Ура!
- Наша легенда, наше все.
Ранее 68-летняя Роза Рымбаева и Али Окапов записали видеообращение.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript