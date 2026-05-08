68-летняя Роза Рымбаева и Али Окапов записали видеообращение

Казахстанская эстрадная певица Роза Рымбаева обратилась к своим поклонникам. Причина – юбилейный концерт народной артистки Казахстана, который запланирован в Астане 27 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 8 мая, артистка опубликовала с своем Instagram видео, которое записала вместе со старшим сыном – певцом Али Окаповым. Он заявил, что им много чего нужно рассказать о предстоящем концерте, приуроченном к 50-летию творческой деятельности Розы Рымбаевой.

"Особенностей и различий (между концертами в Алматы и Астане. – Прим. ред.) очень много! Во-первых, декорация и вид сцены будут совершенно другими. Новый дизайн, асимметричный, которого ранее не было. Надеюсь, и вам понравится", – заявили Рымбаева и Окапов.

Также они рассказали о гостях, которые выступят вместе с легендарной артисткой на одной сцене.

По словам Розы Куанышевны, гостями вечера будут в основном молодые исполнители.

"Вместе с ними мы по-новому исполним мой репертуар... Будут новые звезды, новые гости", – уточнила певица.

Вместе с тем новыми будут и наряды Рымбаевой. Она заявила, что образы, которые были на концерте в Алматы, не повторятся на предстоящем вечере. Для концерта в Астане артистке шьют новые платья и костюмы.

Кроме того, самое главное, как отметили Рымбаева и Окапов, изменится и репертуар.

"Будут исполнены новые песни... Будет больше тех композиций, которые можно исполнить вместе со зрителями", – подчеркнула Роза Куанышевна.

По словам Али, поклонникам, которые были на концертах в Алматы, стоит посетить шоу в Астане.

"Будет совсем другое шоу, совершенно новый уровень, можно сказать... Приходите... Будем ждать!" – заключили Рымбаева и Окапов.

Подписчики отметили, что с нетерпением ждут концерта в Астане, и пожелали Розе Куанышевне удачи:

"Удачи!"

"Наша гордость".

"Достойный сын".

"Вы – мой кумир".

"Роза, вы – счастливая мама!"

"Жду с нетерпением, билеты есть".

"Прекрасно! У Розы слушатели – особенные".

"Этот человек – легенда. Одна из моих самых любимых артисток".

"Али все преподносит красиво, креативно, в то же время очень просто".

"Сын, который продолжил путь отца... Кажется, Розе Куанышевне повезло с мужчинами".

"Али, молодец! Если отец поднял Розу, то теперь твоя поддержка вывела ее на новый уровень".

"Гордость нации, низкий вам поклон. Вот это – благородство и воспитание. Али, пожинай плоды труда".

7 февраля 2026 года во Дворце Республики в Алматы состоялись два больших юбилейных концерта, приуроченных к 50-летию творческой деятельности Розы Рымбаевой.