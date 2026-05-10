Культура и шоу-бизнес

Григория Лепса уличили в крупных долгах, связанных с бизнесом

Фото: Instagram/gvleps
У ресторана и караоке-клуба Григория Лепса возникла задолженность перед налоговой в размере более миллиона рублей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Газета.Ru", в 2025 году Лепс вошел в состав учредителей ООО "Лофт Групп" и открыл заведение под названием "LEPS". За год компания заработала 76 млн рублей.

По данным Rusprofile, в апреле у ресторана образовалась задолженность перед ФНС – 1 016 147 рублей.

Новое заведение артиста открылось в Москве на улице Грузинский вал в конце прошлого года. Это совместный проект Лепса и ресторатора Ильи Эстерова, в котором сочетается паназиатская кухня и концепция ночного клуба.

Для исполнителя хита "Рюмка водки" это не первый опыт открытия караоке. До этого он открыл "Leps Bar", который посещали многие российские знаменитости, но в 2017 году артист его закрыл.

В новом караоке-клубе побывала певица Слава. Она отдыхала в нем 8 марта с подругами, но осталась недовольна: в соцсетях артистка пожаловалась на закрытие заведения в пять утра, ей не хватило времени, чтобы развлечься.

Ранее Ани Лорак обратилась к Игорю Крутому и вызвала споры среди поклонников.

Аксинья Титова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
