Седокова собрала всех трех детей от разных мужчин

10 мая певица Анна Седокова показала редкое фото со всеми тремя детьми от разных избранников, сообщает Zakon.kz.

Певица воссоединилась с дочерью Моникой, которой уже 14 лет. По решению американского суда девушка проживет с отцом Максимом Чернявским в Калифорнии. Седоковой запрещено публиковать фото с ребенком, поэтому за нее это сделала 21-летняя дочь Алина от ныне покойного белорусского футболиста Валентина Белькевича.

Сама Алина на днях завершила процесс получения высшего образования в США и получила диплом с отличием. Седокова присутствовала на церемонии вручения, о чем рассказала в своих соцсетях.

