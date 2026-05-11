Общество

ЕНТ-2026 стартовало в Казахстане

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2026 05:55 Фото: Национальный центр тестирования
10 мая в Казахстане началось основное единое национальное тестирование 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Министерства науки и высшего образования, ЕНТ продолжится до 10 июля. При подаче заявлений абитуриенты самостоятельно выбирали:

  • дату;
  • время;
  • пункт проведения тестирования.

Всего ЕНТ организовано в 45 пунктах тестирования.

"В этом году формат ЕНТ остается без изменений. Абитуриенты сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор", – говорится в сообщении.

Общее количество заданий не меняется и составляет 120:

  • из них 20 заданий приходятся на предмет "История Казахстана";
  • по 10 заданий – на "Грамотность чтения" и "Математическую грамотность";
  • по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов.

Максимальный возможный результат ЕНТ составляет 140 баллов.

Другие подробности о ЕНТ – в нашем предыдущем материале.

