ЕНТ-2026 стартовало в Казахстане
Фото: Национальный центр тестирования
10 мая в Казахстане началось основное единое национальное тестирование 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба Министерства науки и высшего образования, ЕНТ продолжится до 10 июля. При подаче заявлений абитуриенты самостоятельно выбирали:
- дату;
- время;
- пункт проведения тестирования.
Всего ЕНТ организовано в 45 пунктах тестирования.
"В этом году формат ЕНТ остается без изменений. Абитуриенты сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор", – говорится в сообщении.
Общее количество заданий не меняется и составляет 120:
- из них 20 заданий приходятся на предмет "История Казахстана";
- по 10 заданий – на "Грамотность чтения" и "Математическую грамотность";
- по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов.
Максимальный возможный результат ЕНТ составляет 140 баллов.
