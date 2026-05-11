ЕНТ-2026 стартовало в Казахстане

10 мая в Казахстане началось основное единое национальное тестирование 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Министерства науки и высшего образования, ЕНТ продолжится до 10 июля. При подаче заявлений абитуриенты самостоятельно выбирали:

дату;

время;

пункт проведения тестирования.

Всего ЕНТ организовано в 45 пунктах тестирования.

"В этом году формат ЕНТ остается без изменений. Абитуриенты сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор", – говорится в сообщении.

Общее количество заданий не меняется и составляет 120:

из них 20 заданий приходятся на предмет "История Казахстана";

по 10 заданий – на "Грамотность чтения" и "Математическую грамотность";

по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов.

Максимальный возможный результат ЕНТ составляет 140 баллов.

