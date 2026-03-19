Культура и шоу-бизнес

Собравшийся в Казахстан Энрике Иглесиас показал всех детей от Анны Курниковой: но тайна не раскрыта

дети Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 10:05 Фото: Instagram/annakournikova
50-летний испанский певец Энрике Иглесиас поделился редким фото со всеми четырьмя детьми, сообщает Zakon.kz.

На опубликованном в Instagram снимке видно, что семья находится на яхте. В кадре – двойняшки Николас и Люси, Мэри и новорожденный малыш, пол и имя которого пара до сих пор не раскрыла. Однако комментаторы уже почти уверены, что это мальчик. Фото детей делала, судя по всему, жена Иглесиаса Анна Курникова, которая немного попала в кадр.

"Familia", – подписал снимок певец.

44-летняя теннисистка и фотомодель Анна Курникова и 50-летний Энрике Иглесиас вместе с 2001 года. У пары трое детей – двойняшки: сын Николас и дочь Люси (родились 16 декабря 2017 года), а также дочь Мэри (родилась 30 января 2020 года). А в декабре 2025 года Анна сообщила о рождении четвертого ребенка.

Ранее стало известно, что Энрике Иглесиас приедет в Казахстан с концертами.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
