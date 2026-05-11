Культура и шоу-бизнес

В Вене открылся конкурс "Евровидение-2026"

Евровидение - 2026, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2026 07:45 Фото: Instagram/eurovision
Вечером 10 мая в Вене состоялась официальная церемония открытия 70-го конкурса "Евровидение", сообщает Zakon.kz.

Церемония открытия прошла без ожидаемых ранее инцидентов. По данным оргкомитета конкурса, участники "Евровидения-2026" прошли на нее по бирюзовой ковровой дорожке длиной 170 м. Конкурсантов приветствовали бургомистр Вены Михаэль Людвиг и организаторы конкурса.

Церемония открытия – единственное мероприятие во время конкурса, когда все участники собираются вместе. Часть из них покинут "Евровидение" по итогам первых двух полуфиналов 12 и 14 мая.

В финале, который пройдет 16 мая, телезрители увидят 25 из 35 участников, заявленных на нынешний конкурс.

12 мая откроется Каннский кинофестиваль, в составе жюри которого – американская актриса Деми Мур.

