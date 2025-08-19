Конкурс "Евровидение" обновил логотип в честь 70-летия проекта

Европейский вещательный союз представил обновленный логотип, посвященный 70-летию конкурса "Евровидение", сообщает Zakon.kz.

В следующем году международный песенный конкурс отпразднует юбилей под уже традиционным слоганом "Объединенные музыкой". По этому случаю представлена новая айдентика конкурса.

"Обновленный стиль сочетает в себе игривость и изящество: от плавной новой курсивной буквы Е в логотипе "Евровидения" до специально созданного шрифта", – говорится в сообщении организаторов конкурса.

Вместе с логотипом появился и новый графический элемент – Сердце-Хамелеон, который состоит из 70 слоев, то есть по одному за каждый год песенного конкурса.

"Новый логотип и визуальный стиль созданы для того, чтобы сделать бренд более выразительным в цифровом пространстве", – подчеркнул директор конкурса Мартин Грин.

Юбилейный конкурс "Евровидение" состоится в Австрии. Вскоре организаторы объявят город проведения песенного события.

Канадская певица Граймс подарила свой голос плюшевым игрушкам с искусственным интеллектом.