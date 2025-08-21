#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Стал известен юбилейный город конкурса "Евровидение"

Юбилейный конкурс &quot;Евровидение&quot; пройдет в Вене, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 08:38 Фото: pixabay
Организаторы "Евровидения" раскрыли место проведения юбилейного, 70-го песенного конкурса, сообщает Zakon.kz.

По данным оргкомитета, юбилейный, 70-й конкурс "Евровидение" пройдет в столице Австрии Вене в 2026 году.

"Финал пройдет 16 мая в Винер-Штадтхалле – крупнейшей арене страны", – говорится в пресс-релизе.

Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая. За материально-техническую часть будет отвечать австрийский национальный вещатель ORF.

"Евровидение" состоится в Вене уже в третий раз. Город принимал конкурс в 1967 и 2015 годах.

Известный российский астролог Василиса Володина просчитала идеальный город для встречи президентов России и Украины.

Фото Алия Абди
Алия Абди
