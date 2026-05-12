Культура и шоу-бизнес

Алан Черкасов рискнул перепеть хит, который называют жемчужиной казахстанской эстрады

Алан Черкасов, певец, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 14:37 Фото: Vk/alantv82
Известный исполнитель хита "Красивая история" Алан Черкасов принял участие в музыкальном телешоу в Казахстане под названием Cover Show. Артист решил поделиться своими впечатлениями, сообщает Zakonk.kz.

Так, 12 мая 2026 года Черкасов разместил видео своего выступления. В шоу музыкант представил композицию "По берегу" в своей обработке.

"Моя небольшая интерпретация на безусловный хит гр. RINGO, которая стала жемчужиной казахстанской эстрады. Песня родилась вместе с основанием группы в середине нулевых и по сей день живет в сердцах слушателей", – рассказывает Черкасов.

По его словам, выбор этой песни для участия в проекте был очень желанным и в то же время ответственным.

"Я был свидетелем рождения этого коллектива, и нашей творческой дружбе уже много лет. Не судите строго, я лишь старался привнести частичку своей души в невероятно красивую работу, которую когда-то подарили ребята". Алан Черкасов

Ранее казахстанский журналист Динара Сатжан рассказала, что на самом деле стоит за дорогими подарками продюсера Баян Алагузовой звезде фильма "Қыз Жібек".

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
