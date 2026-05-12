"Как в воду глядела?!": Баян Алагузова пообещала раскрыть всю правду о Молдир Ауелбековой

Известный казахстанский продюсер, телеведущая и актриса Баян Алагузова пообещала раскрыть всю правду о бывшей солистке КешYou Молдир Ауелбековой. Ранее у них произошел конфликт из-за отказа 39-летней певицы участвовать в юбилейном концерте группы, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram-Stories 52-летнего продюсера, которыми она поделилась накануне, 11 мая 2026 года.

Так, в одном из них Алагузова показала фрагмент из фильма "Коктейль для звезды" с Ауелбековой (сыграла одну из главных ролей), которая уходит от своего продюсера.

"Как в воду глядела?! "Я тебе не мать, но создала тебя я!" – хорошая цитата из этого фильма", – написала телеведущая.

Алагузова отметила, что 3-я часть документального фильма про ее гелз-бэнд выйдет 22 мая.

"Когда человек плюет в колодец, из которого сам воду пьет, ему не всегда прокатывает?! Интервью было жесткое, правдивое и беспощадное!" – заявила продюсер, высказываясь о поведении Ауелбековой.

Отметим, что в 2006 году Молдир Ауелбекова стала одной из первых участниц КешYou, продюсером которой выступила Баян Алагузова. Группа стала отправной точкой музыкальной карьеры певицы. Однако со временем Ауелбекова решила сосредоточиться на сольной карьере и в 2012 году покинула коллектив. Но в июле 2014 года певица вернулась в группу и заменила Жанар Дугалову, которая ушла в сольное творчество. Второе пребывание в КешYou продлилось меньше двух месяцев, и в сентябре Ауелбекова покинула группу.

20 апреля 2026 года экс-солистка группы КешYou Молдир Ауелбекова заявила, что пропустит юбилейный концерт известного женского гелз-бэнда, запланированный на 29 мая. Певица выразила уверенность, что без нее "состоится чудесный вечер с великолепным составом участников". Таким образом, как добавила Ауелбекова, она закрывает "эту главу в творческом пути". Но продюсер группы Баян Алагузова резко отреагировала на заявление бывшей солистки, заявив: "Видимо, пришло время рассказать, почему она по своей сути предатель?"