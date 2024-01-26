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Бывшая подопечная обратилась к Баян Алагузовой

Бывшая подопечная обратилась к Баян Алагузовой Фото: Instagram/moldir.auyelbekova
Участница и финалистка реалити-шоу SuperStar KZ Молдир Ауелбекова записала видеоролик и обращение к известной артистке Баян Алагузовой, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации она отметила: "Тренд 2024!". Также актриса уточнила, что не успела сделать видео ко дню рождения Баян Алагузовой по причине того, что находилась в Мекке.

"Как говорится, лучше поздно, чем никогда... В 2024 году исполняется 20 лет, как я на большой сцене! Из них шесть лет прошли с вами, Баян Алагузова и Багым Мухитденова. Спасибо за все!"Молдир Ауелбекова

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Началом творческой карьеры для Ауелбековой стало участие в конкурсе SuperStar KZ еще в 2005 году. Через год она стала одной из участниц группы КешYou, которую продюсирует Баян Алагузова. Но спустя годы Ауелбекова приняла решение заняться сольной карьерой.

В 2017 году Молдир Ауелбекова стала продюсером женской группы "Назар".

В конце 2023 года Ауелбекова рассказала подписчикам о дорогостоящем подарке для семилетнего сына. Как оказалась, Ауелбекова подарила ребенку квартиру.

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