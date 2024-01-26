Бывшая подопечная обратилась к Баян Алагузовой
Фото: Instagram/moldir.auyelbekova
Участница и финалистка реалити-шоу SuperStar KZ Молдир Ауелбекова записала видеоролик и обращение к известной артистке Баян Алагузовой, сообщает Zakon.kz.
В подписи к публикации она отметила: "Тренд 2024!". Также актриса уточнила, что не успела сделать видео ко дню рождения Баян Алагузовой по причине того, что находилась в Мекке.
"Как говорится, лучше поздно, чем никогда... В 2024 году исполняется 20 лет, как я на большой сцене! Из них шесть лет прошли с вами, Баян Алагузова и Багым Мухитденова. Спасибо за все!"Молдир Ауелбекова
Началом творческой карьеры для Ауелбековой стало участие в конкурсе SuperStar KZ еще в 2005 году. Через год она стала одной из участниц группы КешYou, которую продюсирует Баян Алагузова. Но спустя годы Ауелбекова приняла решение заняться сольной карьерой.
В 2017 году Молдир Ауелбекова стала продюсером женской группы "Назар".
В конце 2023 года Ауелбекова рассказала подписчикам о дорогостоящем подарке для семилетнего сына. Как оказалась, Ауелбекова подарила ребенку квартиру.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript