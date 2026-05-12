Суд в Москве оштрафовал казахстанского рэпера

Рэпера Ганвеста оштрафовали в России за пропаганду наркотиков на 436 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

Такое решение вынес Никулинский районный суд Москвы Руслану Гоминову, пишет ТАСС cо ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

"Суд признал Гоминова Р. В. виновным в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотических средствах) и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 70 тыс. рублей (примерно 436 тыс. тенге)", – сказали в пресс-службе.

Согласно выводам лингвистической экспертизы, в композициях содержится положительная оценка наркотических средств, способных нанести вред здоровью. Также эксперты указали, что использование нецензурной лексики в текстах песен оскорбляет общественную нравственность и человеческое достоинство.

Также в конце марта Таганский суд Москвы уже назначал Гоминову штраф, тогда артисту выписали 95 тыс. рублей за текст песни, в котором усмотрели неуважение к общественной нравственности.

