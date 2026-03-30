Суд в России вынес решение в отношении известного казахстанского рэпера

Казахстанского рэпера Руслана Гоминова (более известен как Ганвест) оштрафовали в России за распространение информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из решения суда, распространенного сегодня, 30 марта 2026 года:

"Постановлением Таганского районного суда города Москвы от 30 марта 2026 года Гоминов Руслан Владимирович (выступает под псевдонимом Ганвест) признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ".

Суд пришел к выводу, что рэпер "в тексте одного из треков распространяет информацию, выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу".

"Суд назначил Гоминову административное наказание в виде административного штрафа в размере 95 000 рублей (562 400 тенге по курсу Нацбанка РК. – Прим. ред.)", – следует из решения.

17 февраля 2026 года стало известно, что в России возбудили дело в отношении Руслана Гоминова ("Ганвест"). Позднее рэпер сделал неожиданное заявление.