Культура и шоу-бизнес

Суд в России вынес решение в отношении известного казахстанского рэпера

Руслан Гоминов (выступает под псевдонимом &quot;Ганвест&quot;), фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 16:08 Фото: Instagram/biggunwest
Казахстанского рэпера Руслана Гоминова (более известен как Ганвест) оштрафовали в России за распространение информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из решения суда, распространенного сегодня, 30 марта 2026 года:

"Постановлением Таганского районного суда города Москвы от 30 марта 2026 года Гоминов Руслан Владимирович (выступает под псевдонимом Ганвест) признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ".

Суд пришел к выводу, что рэпер "в тексте одного из треков распространяет информацию, выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу".

"Суд назначил Гоминову административное наказание в виде административного штрафа в размере 95 000 рублей (562 400 тенге по курсу Нацбанка РК. – Прим. ред.)", – следует из решения.

17 февраля 2026 года стало известно, что в России возбудили дело в отношении Руслана Гоминова ("Ганвест"). Позднее рэпер сделал неожиданное заявление.

Динара Халдарова
